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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

紐約親子互助會 3/30舉辦復活節家庭歡樂日

記者顏潔恩／紐約報導
紐約親子互助會將攜手民選官員和多個贊助機構，於3月30日在布碌崙舉辦春季復活節家庭歡樂日活動。(記者顏潔恩／攝影)
紐約親子互助會將攜手民選官員和多個贊助機構，於3月30日在布碌崙舉辦春季復活節家庭歡樂日活動。(記者顏潔恩／攝影)

紐約親子互助會將攜手民選官員和多個贊助機構，於3月30日(周六)在布碌崙(布魯克林)愛立信公園(Leif Ericson Park)6、7大道之間，舉辦「第八屆春季復活節家庭歡樂日」活動；該會負責人黃妮可近日在記者會上表示，為鼓勵特殊兒童家庭積極參與，今年為他們增設特別通道，歡迎親子到場同樂。

當日的活動與往年一樣豐富，包括歌舞表演、攤位遊戲、手工製作、社區諮詢，還有每年都備受矚目的尋彩蛋活動，今年將更具兼容性，邀請特殊兒童家庭參與；屆時將把孩子們分組成五歲及以下一組、六至九歲、九歲以上一組，以及特殊孩童共四組，每個環節的尋彩蛋活動，將優先給五名特殊孩童進場。

黃妮可說，近期在華社也發現一些剛走線進來美國的華裔新移民家庭，詢問之下得知他們目前居住的環境不佳，對外界的接觸和認識並不多；希望藉此機會，邀請他們參與社區活動，除促進身心健康外，也能幫助了解當地資源。

州參議員曲怡文、市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)、州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)的代表出席了這次記者會，其中活動也得到社區超過40家機構的支持。

家庭歡樂日將於3月30日(周六)上午11時在愛立信公園舉辦，地址是布碌崙6、7大道交67街，其中尋彩蛋活動將於中午12時開始；主辦方呼籲特殊兒童家庭先登錄網站www.pcr.nyc註冊信息。

布碌崙 親子 移民家庭

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