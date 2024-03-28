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關懷阿茲海默症 布碌崙4月12日舉辦健腦資源日

記者顏潔恩／紐約報導
阿茲海默症關愛服務組織將攜手多家機構在班森賀舉辦健腦資源日。(記者顏潔恩／攝影)
阿茲海默症關愛服務組織將攜手多家機構在班森賀舉辦健腦資源日。(記者顏潔恩／攝影)

阿茲海默症關愛服務組織將攜手紐約州參議員曲怡文、松柏之家社區服務中心、市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)，以及24家贊助和參與機構，於4月12日(周五)在布碌崙(布魯克林)班森賀舉辦第二屆布碌崙健腦資源日，屆時將提供重要健康資源、免費午餐，並送出精美禮品。

加州大學研究調查顯示，美國亞裔1000人中有約15人罹患阿茲海默或其他失智症，紐約市迄今超過25萬人罹患該疾病，包括患者和照護者，共有超過50萬紐約人受此疾病影響，其中亞裔占10%；但與其他族裔相比，華裔愛面子的弊端，限制了主動求助的意願，寧可默默忍受這些疾病帶來的影響和挑戰。

主辦方近日表示，繼去年舉辦首屆健腦資源日獲得社區熱烈響應，這次再集結各方，給社區帶來重要資源，包括護理、銀行、老人中心、藥房、法律、療養院等方面的資訊；其中由兩名專業講師講解的主題，符合當下長者和民眾的需求，呼籲感興趣的民眾不要錯過，趕緊向主辦方索取免費票踴躍出席當日活動。

阿茲海默症關愛服務華人外展經理石蔚靜表示，布碌崙是華裔增長最快的區域之一，需要更多的關注；舉辦資源日旨在讓更多長者、照護者和家庭更進一步認識失智症，並整合社區現有的可利用資源，提高年長者的生活質量、安享晚年，也讓照護者知道如何求助。

當日活動的內容包括由24家機構提供的社區健康資源、攤位健康教育遊戲，並邀請註冊營養師林曼珊主講「通過飲食來保護大腦」，以及老人法資深律師楊佩玲主講長者財務和醫療委託主題。

該活動定於4月12日(周五)早上10時，在松柏之家班森賀社區服務中心舉辦，地址是布碌崙15大道6915號；民眾需憑票入場，數量有限、先取先得，可撥電至阿茲海默症關愛服務華裔專員黃芮(646)-744 2976、或松柏之家(718)-621 7960預約拿票。

布碌崙 阿茲海默症 華裔

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