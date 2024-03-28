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4/8到紐約看日全食 州府準備好迎百萬遊客

記者和釗宇 / 紐約報導
美國4月8日將迎來日全食，紐約州府已經做好準備迎接百萬遊客。(州府提供)
美國4月8日將迎來日全食，紐約州府已經做好準備迎接百萬遊客。(州府提供)

美國將於4月8日(周一)迎來日全食，紐約州西部和北部都可觀測；州長霍楚(Kathy Hochul)表示，預計將有大量遊客來到紐約州觀測日全食，州府已做好準備以策萬全，還將向民眾分發免費的觀測眼鏡。

本次日食將發生在4月8日下午，紐約州西部和北部的29個郡都可看到日全食，99%的地區可以看到88%的日食。而下次日全食則要等到2044年8月才能到來。霍楚表示，由近20名工作人員組成的州府跨部門工作組過去17個月以來，一直在做日食觀測的相關接待準備。

霍楚表示，「4月8日的日全食是一次千載難逢的體驗，而紐約州是觀測日全食的不二地點。紐約州已做好準備迎接數百萬遊客，州府已經努力確保所有觀測日食的民眾安全享受這一罕見的體驗。我建議民眾提前計畫抵達觀測地點，感受紐約州提供的觀測體驗。」

州府建議民眾觀測時帶好零食，做好晚回家的準備，預留更多的交通時間；州府提醒駕車的民眾，不要將車停在路邊觀測日食，以確保應急人員執行公務時不受阻礙。

同時，州警、州交通廳和高速公路管理部門已經準備好應對大量車流湧入。從4月8日至9日(周二)，交通廳和高速公路管理部門將增加巡邏和維護人手，所有道路維修工程都將暫停。

州衛生廳提醒，民眾不可裸眼觀測日食，必須配戴合適的日食觀測眼鏡，而且不宜戴普通太陽鏡。州府將在全州30個地點分發「I LOVE NY」限量版日食觀測眼鏡，紐約市的分發地點為曼哈頓賓州車站莫尼漢車站大廳(Moynihan Train Hall)，時間為每日早6時30分至晚9時30分，每人限領兩副，先到先得。更多眼鏡發放地點可上https://reurl.cc/37glo0查詢。

紐約州 霍楚 紐約市

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