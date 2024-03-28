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法拉盛38歲肝癌晚期華男 全身浮腫痛不能眠

記者鄭怡嫣／紐約報導
美國福建同鄉會陳恆(右一)、同行業者及好友王達(右二)，27日至法拉盛某家庭旅館看望林傑。(記者鄭怡嫣／攝影)
美國福建同鄉會陳恆(右一)、同行業者及好友王達(右二)，27日至法拉盛某家庭旅館看望林傑。(記者鄭怡嫣／攝影)

本報近日報導，十多年前獨自來美打拚、來自中國福建連江的38歲男子林傑罹患肝癌晚期，計畫盡快回國治療並與家人重聚。美國福建同鄉會及林傑好友，27日探望暫居在法拉盛某家庭旅館的林傑，呼籲更多鄉親與愛心人士伸出援手。據悉，林傑兩、三年前曾患抑鬱症，目前居無定所，全身浮腫，每晚疼痛得不能入眠，也只能食用流體食物。

27日在法拉盛大學點大道(College Point Blvd.)近三福大道(Sanford Ave.)的某家庭旅館中，在好友兼義工張女士的攙扶下，腹部已明顯腫脹的林傑，走出其中一間臥室，大多數時間緊閉雙眼，講述自己的移民故事及病情。

虧錢壓力大 得了抑鬱症

林傑說，自己2012年7月隻身來到美國打拚，由於沒有合法身分便再未回到中國，而其雙親、妻子、12歲的兒子及妹妹則均在家鄉。他起初以外賣為生，後改行作壽司，2017年開始從事古玩行業，疫情期間生意受創，虧錢後經濟及精神壓力大，得了抑鬱症。

林傑用手示意，此前他的右肋骨下方疼痛，但自覺是膽囊炎或其他病症而並未注意。(記者...
林傑用手示意，此前他的右肋骨下方疼痛，但自覺是膽囊炎或其他病症而並未注意。(記者鄭怡嫣／攝影)

林傑表示，近來，他的右肋骨下方疼痛，自覺是膽囊炎或其他病症而並未注意，然而，病症在今年春節之後開始突然復發，本月5日，他昏倒在法拉盛圖書館前，被送入皇后區長老會醫院，五天後被告知罹患肝癌，「肝內長了很大的腫瘤，醫院說縮小了才能動手術，否則不能切」。

林傑說，在美國，他沒有醫療保險，昂貴的藥物均需自費，也由此遭到多家醫院拒診。而他的家人擔心他病情惡化，耽誤不起時間，希望他盡快回國治療並與他們重聚。他將於28日再次到紐約當地醫院復診，希望回國的簽證與護照可以盡快辦理下來。

罹患肝癌晚期的林傑，其腹部、腿部及腳踝均已腫大。(記者鄭怡嫣／攝影)
罹患肝癌晚期的林傑，其腹部、腿部及腳踝均已腫大。(記者鄭怡嫣／攝影)

他的同行業者及好友王達表示，林傑目前病重，肚子腫脹，腿部及腳踝也均已腫大，後背的皮膚也發黑發紫，每晚疼痛得睡不著覺，沒有了基本的代謝功能，每天也只能通過吸橙汁等流體食物進食。並且，林傑現在居無定所，已經輾轉居住兩家家庭旅館，然而其他住客在得知他的病情後與房東反映，房東也不再讓他續住。

店面遭祝融 已身無分文

王達還說，此前，別人將古玩寄存在林傑店中，然而他的店不幸發生火災，致使他賠了幾萬元，目前已然身無分文。同行業者與愛心人士等為他發起捐助活動，截至27日，已收到1萬2000元現金及拍賣所得款1萬多元，希望能夠幫助他早日回國治療。

美國福建同鄉會主席陳恆在27日也代表同鄉會慰問林傑，並以個人名義向他捐贈2000元。他表示，已聽說林傑罹癌，但看望時才知道他的病情已經如此嚴重。中國駐紐約總領事館正在辦理林傑的護照，然而他居無定所，尚拿不出居住證明。他將與領館積極聯繫與配合，協助辦理林傑的護照。他也希望更多福建及連江的同胞能夠獻出愛心，愛心人士如欲捐助或伸出援手，可致電(917)569-2000聯繫陳恆。

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