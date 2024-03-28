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紐約大都會台灣日 今年恐停辦

記者鄭怡嫣╱紐約報導
由紐約大都會隊主辦的「大都會台灣日」，今年是否能續辦卻懸而未決。圖為兩年前彭政閔為「大都會台灣日」的開球嘉賓。(駐紐約台北經濟文化辦事處提供)
由紐約大都會隊主辦的「大都會台灣日」，今年是否能續辦卻懸而未決。圖為兩年前彭政閔為「大都會台灣日」的開球嘉賓。(駐紐約台北經濟文化辦事處提供)

美國職棒大聯盟新賽季開打在即，有近20年歷史、由紐約大都會隊主辦的「大都會台灣日」(Mets Taiwan Day)，今年是否能續辦卻懸而未決，往年的共同舉辦方紐約台灣商會27日向本報表示，目前收到官方的回應是今年將舉辦「皇后之夜」，希望能夠在民間繼續延續台灣日這一年度盛事。

根據「中央社」報導，大都會台灣日以往由紐約大都會亞洲市場負責人王偉成操刀，固定在開季前公布台灣日場次、開球嘉賓、購票通路等資訊。但因組織調整，王偉成所屬團隊本季不再負責主題日活動，台灣日是否續辦懸而未決，尚未出現在賽程表，臉書粉絲團也已停止更新。

本報27日致電王偉成，他表示，大都會內部的組織架構及其所屬業務確有調整，但他仍將在內工作。至於台灣日是否延續，則需等官方回覆。

截至27日，大都會尚未回應本報詢問電郵。而此前企業傳播長艾爾德(Nancy Elder)回應中央社時則表示，未明確回應台灣日是否會續辦，僅強調球團仍在安排新賽季宣傳活動，相關規畫預計在「數周內」定案。

而往年的共同舉辦方紐約台灣商會會長林慶甫則在同日向本報表示，根據他們目前收到來自大都會的官方回應，大都會管理階層，其人事及所負責的項目皆有易動與調整，原本由王偉成所屬、銷售及服務部門主導的項目，變成了由市場部門主導，官方表示計畫舉辦「大都會皇后之夜」(Queens Night)，彰顯多元文化。

「如果沒有了『大都會台灣日』，會非常可惜，」林慶甫說，目前商會正與台灣僑團共同商討，如何在民間繼續延續台灣日、舉辦相關的活動。

「大都會台灣日」為大聯盟歷史最悠久、規模最大的台灣文化活動，在去年已進入第18年，且一年更比一年受歡迎。總統蔡英文也曾連續多年為台灣日錄製開場影片，歷年邀請的開球嘉賓，則包括候任副總統、前駐美代表蕭美琴、「台灣隊長」彭政閔、導演李安等。

大都會 蔡英文 臉書

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