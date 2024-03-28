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少數族裔小商家 華裔最具優勢

記者高雲兒╱紐約報導
法拉盛商改區執行主任余鈿崧說，將致力於為商家創造更優越的營商環境。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛商改區執行主任余鈿崧說，將致力於為商家創造更優越的營商環境。(記者高雲兒／攝影)

紐約州主計長狄拿玻利(Thomas P. DiNapoli)辦公室近日發布最新統計報告，指出儘管許多企業因疫情影響而倒閉，紐約州的新創企業數量在全國仍居高不下。報告指出，所有少數族裔商家中，亞裔商家的比例最高；專業人士分析，華裔相比其他族裔，具有更易募得資金和尋求機會的優勢。

根據美國人口普查局(U.S. Census Bureau)的商業統計報告，紐約州在2021年有超過45萬6000家企業，其中超過97%的企業員工少於100人，符合紐約州對小型企業的定義；對於紐約州九成的商家而言，創業的主因是想要為自己打工和對高收入的嚮往，另有超過80%的人將彈性工作時間、工作與生活的平衡以及創業能實現自己的想法作為原因。

在性別平等方面，紐約由女性擁有的企業仍然代表不足，僅占所有企業的23.2%，另有8.7%的企業由男性和女性共同擁有。此外，紐約州地區的非美國出生商家比例為28.7%，尤其在紐約、紐瓦克、澤西城的大都會地區，這一比例更是高達三分之一以上，顯著高於全國平均的18.5%。

無論州還是全美，少數族裔中擁有企業最多的是亞裔，在紐約達到17.6%，在全美則為11.3%，幾乎是紐約州和全國亞裔人口比例的兩倍，也顯著高於西語裔和非洲裔擁有的企業比例，分別為5.9%和3.4%。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧說，華人創業在兩方面具有天生優勢，首先相比其他族裔，華裔更容易從家族獲得資金，而不需要耗時耗力從銀行貸款；而且華裔也比較容易在商場內找機會開店。

他補充說，與過去相比，愈來愈多的華裔第二代開始創業，他們在語言溝通上的障礙相對較小。他強調，作為商業改進區，將致力於為商家創造更優越的營商環境，並呼籲政府為商家簡化行政程序。同時，他期望看到更多科技相關企業入駐法拉盛，從而為社區帶來更繁榮的未來。

排名第一的亞裔擁有的企業在紐約達到17.6%，在全美則為11.3%。圖為華裔企業...
排名第一的亞裔擁有的企業在紐約達到17.6%，在全美則為11.3%。圖為華裔企業聚集的法拉盛地區。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州 華裔 亞裔

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