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平台故障致停工 外賣郎集會促市府解決

記者范航瑜╱紐約報導
外賣郎維權團體「應用程式工人正義聯盟」27日上午在市政廳前集會，要求市府解決應用程式故障導致的停工問題。(記者范航瑜╱攝影)
外賣郎維權團體「應用程式工人正義聯盟」27日上午在市政廳前集會，要求市府解決應用程式故障導致的停工問題。(記者范航瑜╱攝影)

去年法院判決，要求多個第三方外賣平台為旗下外賣郎漲薪至19.96元，不過有部分外賣郎反應，平台應用程式頻故障，就算時薪有漲也無法工作；外賣郎維權團體「應用程式工人正義聯盟」(Worker's Justice Project)27日在曼哈頓下城市政廳前集會，要求市府解決應用程式故障導致的停工問題(Lockouts)。

紐約州高等法院(New York State Supreme Court)去年年底做出裁決，要求包括Uber、DoorDash和Grubhub在內的應用程式，必須遵守「外賣郎最低時薪法」。該法案規定，外送平台須為旗下工作的外賣郎提升最低時薪，由此前的平均時薪7.09元加至17.96元，並在2025年漲到19.96元。

儘管最低時薪得到了保護，應用程式工人正義聯盟表示，這些應用程式頻發故障，不少外賣郎常常無法登入，短則持續數小時，長則幾天，市府和外賣平台都對該問題置之不顧。應用程式工人正義聯盟要求市府盡快出台政策，解決停工問題，並將停工保護一同納入最低時薪法中。

應用程式工人正義聯盟代表說：「你早上醒來，需要照顧你的母親，需要送你的孩子去學校。打開手機，卻發現因為系統故障今天無法工作。如果是這樣的話，給我們20元最低時薪的意義在哪裡呢？」

該聯盟還說，外賣平台最近將小費界面移到了外賣送達後，導致外賣郎的收入大幅減少，「這種措施實際上是最低時薪法通過後，對外賣郎的報復行為」。

華人為主力的「國際外賣工聯盟」(International Alliance of Delivery Workers)的主席聶大川指出，在華人外賣郎群體中，因故障停工的問題並不普遍，這主要影響的是Uber Eats等主流外賣應用。他解釋，許多外賣郎使用的是華人平台，如飯糰和熊貓外賣。

但聶大川也強調，這些以華人為主的外賣服務總部都不在美國，因此常常不遵守美國的法律，對華人外賣郎的剝削現象也更為嚴重。以飯糰為例，有時候外賣郎可能需要配送十幾哩遠的訂單，但僅獲得八元報酬，且系統強制外賣郎接單，不可拒絕。

以華人為主力的「國際外賣工聯盟」主席聶大川發言。(記者范航瑜／攝影)
以華人為主力的「國際外賣工聯盟」主席聶大川發言。(記者范航瑜／攝影)

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