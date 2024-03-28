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華埠商改區百磅燈籠掉落 砸裂車

記者范航瑜╱紐約報導
楊Margaret停在東百老匯的車被從天而降的燈籠砸中。(楊Margaret提供)
楊Margaret停在東百老匯的車被從天而降的燈籠砸中。(楊Margaret提供)

近日華人楊Margaret到曼哈頓華埠，將車子停在東百老匯(East Broadway)，車頂卻被從天而降的燈籠砸中，砸開了一道裂痕，車內頂燈也脫落，即便車輛需要維修，她感嘆「萬幸沒有砸到人」；對此華埠商業改進區(Chinatown BID)回應，路燈裝飾由外包公司負責，且已購買保險。

根據楊Margaret，25日早9時，她將車停在了東百老匯和地威臣街(Division St.)之間的市場街(Market Street)57號門口，10時半下樓時，她發現車頂上有一個巨大的燈籠，「燈籠超過100磅重」；楊Margaret的車頂被砸開了一道裂痕，車內的頂燈脫落，車窗也有受損。

楊Margaret隨即報警，在檢查了現場情況後，警察又找來了消防隊，幫忙移除了燈籠，並將燈籠暫時放在了街邊，她的車則被拖到布碌崙(布魯克林)進行維修，車頂需要完全更換；「我現在沒有車，寸步難行，完全被困在紐約市了。」

該燈籠原本固定在路燈上，連接處還寫著「華埠商改區」的標誌，楊Margaret表示，消防人員檢查發現，這些燈籠是在安裝時沒有固定好，遇到大風就掉了下來。

「商改區在安裝的時候必須嚴格把關，確保安全。今天砸到的是我的車，如果砸到人怎麼辦？」

華埠商改區特殊項目主任李德容表示，這些燈籠的安裝外包給了位於布碌崙的燈具公司Illuminations by Arnold，這也是市交通局唯一授權在商改區安裝路燈裝飾的公司。這些燈籠都是今年春節期間安裝的，第一批安裝於1月19日，隨後的一到兩周內安裝了第二批，總共在華埠區域安裝了15個燈籠。

李德容表示，這些燈籠的整個安裝過程都是外包公司負責，商改區並未參與。該公司在安裝前已經購買了保險，目前尚不清楚這些春節裝飾何時才會拆除。

楊Margaret的車頂砸開了一道裂痕，需完全更換。(楊Margaret提供)
楊Margaret的車頂砸開了一道裂痕，需完全更換。(楊Margaret提供)
車內的頂燈脫落。(楊Margaret提供)
車內的頂燈脫落。(楊Margaret提供)

華埠 商改區 布碌崙

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