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州府新財年預算 4月1日截止前難達協議

記者和釗宇／紐約報導
紐約州新財年預算談判4月1日將截止，但由於在教育經費削減、聯邦醫療補助支出以及如何建設更多可負擔住房方面仍有分歧，預計難以在截止日期前達成協議。(州府提供)
紐約州新財年預算談判4月1日將截止，但由於在教育經費削減、聯邦醫療補助支出以及如何建設更多可負擔住房方面仍有分歧，預計難以在截止日期前達成協議。(州府提供)

紐約州新財年預算談判4月1日就要截止，但由於在教育經費削減、聯邦醫療補助(Medicaid)支出以及如何建設更多可負擔住房方面仍有分歧，州議會預計難以在截止日期前與州府達成預算協議。

雖然雙方未必能趕在截止日前達成協議，但有內部人士表示，州議會和州府有望在28日(周四)發表一個廣泛的概念性協議，其他細節部分則將在下周完成。州府預算主任華盛頓(Blake Washington)表示，對達成協議抱有謹慎樂觀的態度。

不過，目前大部分州議員比較現實，認為預算談判難以按時完成。州主計長辦公室的一名代表則表示，州府和州議會已經接到通知，如果預算談判難以按時完成，就必須在4月2日(周二)通過一項短期支出案，確保州府正常運行。

談判的其中一項難點是州長霍楚(Kathy Hochul)有關修改州府教育撥款模式的提議，新政策可能導致全州半數學區收到的撥款減少，目前學區、教師工會和州議會都對這項政策表示反對。州參議會則提出斥資100萬元進行研究，修改州府提出的方案。

此外，霍楚還提出削減家庭照護工人漲薪幅度等措施，意圖降低已經失控的聯邦醫療補助支出，但同樣遭到州議會的反對。

最困難的談判方面則是州府的住房計畫，霍楚在預算案中提出設立取代421-a的稅收激勵政策，鼓勵開發商建設更多可負擔房屋，但目前無論是地產商、工會、租客，訴求都比較難以協調。

一些財政專家表示，並不擔心預算無法按時通過，主要擔心的是能否達成一個綜合性的支出計畫。無黨派財政監督組織「公民預算委員會」(Citizens Budget Commission)州府研究主任奧萊吉(Patrick Orecki)表示，「首要目標應當是財政穩定性、透明性，以及滿足民眾的需求；如果能達到目標，那麼就值得等待更長時間。新財年預算應該放慢支出增長速度，杜絕加稅，增加住房，同時應包含一個多年的財政規畫，讓公眾能夠清晰看到未來的計畫。」

預算 霍楚 學區

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