MTA明幫全市民眾辦半價地鐵票

大都會運輸署將於28日在全市五區舉辦活動，幫助符合資格的民眾加入半價捷運卡項目「公平票價」。(市府提供)

大都會 運輸署(MTA)近日宣布，將於28日(周四)在全市五區舉辦活動，幫助符合資格的民眾加入半價捷運 卡項目「公平票價」(Fair Fares)。

根據市府，18到64歲、單人年收入低於1萬8072元的紐約市民有資格申請半價捷運卡。同時，年收入低於2萬4528元的兩口之家、年收入低於3萬984元的三口之家，也有資格申請。

28日的活動將在全市五區舉辦，其中曼哈頓地點位於116街的6號線地鐵站 ，時間為下午2時30分至5時30分；皇后區位於傑克森高地-羅斯福大道74街百老匯(Jackson Hts-Roosevelt Av/74 St-Broadway)地鐵站，布碌崙(布魯克林)地點為大西洋大道-巴克萊中心地鐵站(Atlantic Av-Barclays Ctr)，布朗士區在161街洋基體育場站(161 St-Yankee Stadium)，史泰登島位於St. George SIR站，以上四區的活動時間均為早9時至中午12時。

此外，感興趣的民眾也可登入nyc.gov/fairfares網站，查詢詳細的標準信息。具體申請流程為，符合資格的民眾可登入nyc.gov/accessfairfares網站，點擊「建立帳戶」(Create an Account)，輸入申請者姓名、電子郵箱(或建立使用者名稱)、設置密碼，之後按照網站的說明完成註冊；期間若有任何疑問，可撥打311尋求幫助。

市府去年首次擴大「公平票價」項目，將符合申請資格的收入標準，從聯邦貧困線的100%增加至120%。不過，包括市議長歐德思(Adrienne Adams)在內的不少民選官員，仍然呼籲繼續擴大範圍，放鬆收入標準。