MTA公車實時監控視頻 將試點

MTA試點計畫將在100餘輛公車上安裝監控錄像顯示屏。(MTA提供)

大都會 運輸署(MTA )日前宣布，將啟動一項全新試點計畫，為100多輛公車安裝實時監控錄像顯示屏，並稱此舉將使公車更安全。

這些顯示屏使用，高清LCD屏幕，將安裝在公車上下車入口附近，將實時直播公車上的監控視頻。MTA表示，這些屏幕將對潛在的不法行為起到威懾作用，並為執法部門提供實時的證據。在25日的委員會會議上，紐約市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)表示，新技術將保護顧客和公車司機的安全。

戴維說：「這些屏幕將從現有的監控攝像頭網絡實時傳輸畫面，明確地告訴車上乘客，他們的行為時刻被監控和記錄著。」

MTA表示，配備新屏幕的公車將部署在襲擊等輕罪最頻發的路線上，預計將在今年年底前安裝完成，試點項目將持續到2025年初。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)月初曾派遣1000名國民警衛隊成員和州警，協助地鐵巡邏和隨身行李檢查。市警交通局長肯珀(Michael Kemper)還向董事會介紹了國民警衛隊幫助減少犯罪的成果。

在1月底，地鐵犯罪率增加了約46.7%； 「到目前為止，僅在3月份，截至今天，3月份的總體犯罪率就下降了15.5%， 」肯珀表示，但他同時也提到了本月發生的幾起MTA工作人員遭襲事件。

這一計畫是MTA提高公共運輸系統安全的多項計畫之一，但大部分其他計畫都在地鐵上。MTA曾於2021年宣布在全市472個地鐵站 安裝監控攝像頭，並預計在2025年底前，每輛地鐵車上都將安裝安全攝像頭，但目前該計畫仍未被實現。其他計畫還包括斥資2100萬元更換更亮的地鐵站燈泡等。