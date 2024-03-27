法拉盛華男肝癌晚期 愛心人士義賣籌回國就醫金

來美十年的福建男子林傑，最近被查出肝癌晚期，許多華人紛紛伸出援手。(王達提供)

來美十年的福建男子林傑最近被查出肝癌晚期，由於缺乏醫療保險 且在異地無親人依靠，許多華人紛紛伸出援手，通過舉辦義賣和募捐活動來籌集他回國就醫的資金，並且積極與中國駐紐約總領事館聯繫以協助辦理護照；他們呼籲更多愛心人士捐款，用於林傑治病。

據好友王達表示，38歲的林傑來自福建連江，尚未獲得美國合法居留權；大約兩周前，他在皇后區法拉盛 圖書館前昏倒，被路人送往醫院後，發現已肝癌晚期，且癌細胞有擴散；由於缺乏合法身分和醫療保險，再加上病重，林傑遭到多家醫院拒診。

王達說，林傑目前無固定居所且存款有限，暫居於法拉盛的一家旅館，「他的家人都在中國，我們正努力募捐，讓他能夠回中國接受治療。」

王達在林英明和梅麗娜的幫助下，於法拉盛市政廳舉辦「籌款藝術展」，為林傑義賣募捐。(記者高雲兒／攝影)

從本月20日到27日，在林英明和梅麗娜的幫助下，王達於法拉盛市政廳舉辦「籌款藝術展」，並拿出自己和林傑以及其他的愛心人士的藏品進行拍賣，每件藏品起拍價為100元；光26日當天，就拍出十幾件藝術品，「目前籌款金額達到2萬多元，而拍賣善款有1萬多元，所有的款項我們都會交給林傑。」

同時，王達也在積極與中領館 溝通，協助林傑辦理護照，「我們已向中領館提交了一封信，請求特事特辦。」他說，林傑的狀況令人擔憂，「我們希望他能盡早回國接受治療，以免病情惡化或昏迷，那將無法搭機回國與家人團聚。」

王達呼籲更多華人社區成員伸出援手，無論是捐款還是捐物，「每一份貢獻都體現了愛心。」如欲捐助，可聯繫(718)730-3380。