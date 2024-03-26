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調查：紐約亞裔對養老院信任不足

記者許君達╱紐約報導
根據最新的調查報告，紐約州近九成的中老年亞裔受訪者不信任養老院，寧願在家接受護理服務。(記者許君達╱攝影)
根據最新的調查報告，紐約州近九成的中老年亞裔受訪者不信任養老院，寧願在家接受護理服務。(記者許君達╱攝影)

美國樂齡會(AARP)最新發布的報告顯示，近九成的紐約亞裔中老年人士不信任養老院的護理質量，超過七成的人寧願在家接受護理也不願去養老院。

這項電話調查於2023年秋季進行，對象為40歲以上、正在或曾經照顧年邁親人、且自我認同為亞太裔的紐約州登記選民。在受訪的亞裔居民中，有74%的人更願意在家接受接受護理員的服務，而只有5%希望在年老後住進養老院。

在對於養老院的擔憂中，87%的亞裔居民質疑護理質量、81%的人認為養老院的人力不足、79%擔心孤獨和被隔離，另外還有四分之三(75%)的人擔心受到新冠病毒或其他疾病的感染。

此外，經濟壓力也是亞裔居民的一大擔憂，過半(52%)的受訪者對負擔長期護理服務的成本缺乏信心、還有22%的人表示僅稍有信心。

州眾議會老齡委員會主席金兌錫(Ron Kim)表示，他所了解的情況與這項調查的結果一致，這表明養老院系統不受信任，大力發展居家醫療服務和相關社區計畫，才是讓紐約長者生活更有尊嚴和信心的關鍵。

在有關改進策略的調查中，有88%的受訪亞裔居民支持政府增加醫療健保的支持和服務，85%的人認為有家庭照護責任的上班族應該享有更完善的工作靈活性，而諮詢服務、帶薪休假和財務援助等也都是居家照護者所關注的問題。

而針對養老院不受信任的問題，有81%的亞裔受訪者認為政府應為現行的長期護理監察員計畫(LTCOP)增加投入，以確保監察員對養老院更周全和更頻繁的走訪調查，從而更有效地處理有關虐待、忽視或不合規護理行為等的投訴。此外，超過四分之三的亞裔受訪者也支持政府增加對暫託護理(respite care)與家庭和社區服務計畫(HCBS)的資金投入。

根據調查結果，樂齡會向州行政當局提出三點建議，包括增加5100萬元投入以消化當前老年人服務申請環節的等待名單、提高等待名單的透明度以及投入1500萬元用於長期護理監察員計畫。

養老院 亞裔 紐約州

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