布碌崙半日內 發生2起地鐵刺傷案

布碌崙半天發生兩起地鐵刺傷案。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)25日上午發生兩起地鐵攻擊案，一名男性和一名女性分別被利器刺傷，受傷男性僅因為在地鐵內抽菸，和其他乘客起口角，遭刀刺背部。這兩起案件都發生在貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)。

第一起案件發生在開往皇后區方向的J線地鐵快車上。警方稱，25日凌晨大約4時35分，當這輛J線列車開到貝德弗-史岱文森和布什維克(Bushwick)大道交界處的Kosciuszko街地鐵站 附近時，一名52歲的男子在地鐵車廂裡抽菸，這時，另一名年齡50多歲的男子上前，讓他把菸掐滅，二人隨後發生口角，嫌犯最後掏出刀子，刺傷了受害者的背部。急救人員趕到後，將受害男子送往國王郡醫院(Kings County Hospital)接受治療，受害者傷情穩定。此案嫌犯已被警方逮捕，指控罪名待定。

第二起地鐵刀傷案件發生在富蘭克林大道站(Franklin Avenue Station)。警方稱，25日上午剛過11時30分，一名女子在地鐵車站的旋轉式柵門處被利器刺傷，這名女子是從背後被刺傷的。受害女子也被送往國王郡醫院接受救治，傷情穩定。據目擊者稱，攻擊者也是一名女性，案發後迅速逃離了現場。警方目前尚不清楚刺傷事件的動機，也沒有逮捕任何人，調查仍在進行中。

最近，紐約地鐵內發生了一連串犯罪事件，引起熱議，其中包括本月14日的布碌崙地鐵槍擊 案，一名滋事嫌犯被自己的槍擊中頭部。25日上午，市警總局則宣布了將在重點地鐵站增派800名便衣和制服警員，開展一場打擊地鐵逃票行為及地鐵犯罪的執法行動。