慶亞裔傳統月 5月19日曼哈頓大遊行

美國繁榮華埠總會日前宣布將於5月19日(周日)在曼哈頓中城舉行「第三屆紐約亞太裔傳統文化大遊行」。（記者張心／攝影）

美國繁榮華埠 總會日前在曼哈頓 召開新聞發布會，宣布將於5月19日(周日)在曼哈頓中城舉行「第三屆紐約亞太裔傳統文化大遊行」，慶祝亞裔 傳統月的同時也宣傳中華文化，歡迎紐約各界熱心人士攜手共同參與。

繁榮華埠總會總監田士鋭表示，前兩屆紐約亞太裔傳統文化大遊行順利舉辦，多謝社團僑領、機構、文藝團體、合作贊助商及熱心人士的共同支持，不僅推廣了中華傳統文化，也提高了華人社區的知名度。

「今年我們很榮幸將再度於曼哈頓中城舉辦，藉亞太裔傳統月的契機，在全市最熱鬧繁華的街道，積極發出亞裔的聲音，傳遞亞裔的精神，消弭其他族裔對亞裔的偏見與敵視。」田士鋭說。

副市長高級顧問顧雅明、福建同鄉會陳恆、華埠共同發展機構行政總監陳作舟、及近百名來自華人社區和亞裔團體的代表，一同出席新聞發布會支持即將到來的遊行活動。

此外，田士鋭也感謝社會各界對剛舉辦的「第十六屆紐約新春愛心大遊行及初一炮竹文化節」的支持，從而使該活動圓滿成功，吸引超過數十萬美東地區僑胞、國際遊客等，參與觀賞舞龍舞獅等文化表演，並拉動華埠社區觀光消費。

遊行時間定於5月19日舉行，地點在曼哈頓第六大道44街至55街路段。主辦方歡迎各華人組織、文藝團體等組隊報名，也歡迎有意者提供贊助。報名、贊助、尋求合作可聯絡(917) 660-2402。