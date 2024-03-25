法拉盛王嘉廉醫療中心 每周三免費健檢

王嘉廉社區醫療中心日前在法拉盛開設了全新的社區健康資源中心(CHRC)。(王嘉廉社區醫療中心提供)

王嘉廉社區醫療中心日前在法拉盛 開設了全新的社區健康資源中心(CHRC)。基於曼哈頓華埠 社區健康資源中心的經驗，此中心旨在將更多醫療服務擴展到皇后區，以更好服務當地居民。

該社區健康資源中心將提供免費健康資源、社區講座、健康教育專員諮詢、免費健康篩檢，以及為符合資格的社區民眾接種疫苗等服務。

王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書(Kaushal Challa)表示：「50多年前，一群醫療人士和教育工作者在華埠組織了一次健康日活動，為王嘉廉社區醫療中心的建立種下了希望之種。他們的目標是減少醫療不平等，為服務不足的社區提供至關重要的健康信息。今天，我們致力於延續這一使命，共同營造一個更健康的社區。」

王嘉廉社區醫療中心健康教育部主任朱雅潔表示，新中心將與曼哈頓社區健康資源中心類似，民眾在位可與健康教育專員交談，獲取精確且易懂的雙語健康教育資料。「新的中心將幫助法拉盛民眾對自身健康做出更明智的選擇，」朱雅潔說。

社區健康資源中心將在每周三舉辦「健康篩檢日」活動，屆時將有醫療中心註冊護士免費提供健康篩檢服務，包括測量身高體重指數、血壓、膽固醇和血糖。此外，符合資格的社區民眾還可免費接種流感及最新的新冠疫苗。

新中心位於40路131-72號5樓(大學點大道與40路交叉口處)，將於每周一至周五上午10時至下午4時免費向公眾開放。更多詳情可致電： (212) 966-0461。