紐約市新年謀殺案 男嫌被捕

次仁旺都的朋友們在社交媒體上呼籲警方積極調查此案，為次仁旺都伸張正義。(取自推特)

紐約市 新年第一天即發生一樁謀殺案，一名藏族男性遭到致命刺殺，另有一人重傷；根據警方，與死者發生肢體衝突的嫌疑人已被捕，面臨包括非預謀殺人在內的多項指控。

根據紐約市警，該案在今年1月1日凌晨3時57分報告，地點為傑克遜高地(Jackson Heights)的76街和羅斯福大道的KTM酒吧；警員趕到現場後，發現了29歲男子腿部被刺傷，還有一名30歲的男子胸部和臉部有刀傷，二人送醫後，前者搶救無效身亡。

警方表示，死者是來自尼泊爾的藏族男子次仁旺都(Tsering Wangdu，音譯)，他和30歲的受傷男子是朋友，事發時正在酒吧慶祝新年；他們二人與另外幾名顧客，和兩名保鏢發生爭吵，隨後在酒吧外爆發了肢體衝突，次仁旺都在混亂中遭到刺傷。

與次仁旺都在尼泊爾長大的一位朋友表示，這起事件令人震驚，因為次仁旺都通常是團體中的和事佬，他「非常謙虛且尊敬長輩」。他的其他朋友則稱讚他總是樂於助人，其中一位朋友說，次仁旺都以開網約車 為生，他的新年願望是幫助孤兒，「有很多西藏人從西藏來，後在印度 定居，他想幫助那些剛到達的孤兒。」次仁旺都的朋友們在社交媒體上呼籲警方積極調查此案，為次仁旺都伸張正義。

本月23日，35歲的嫌疑人霍爾姆斯(Torrence Holmes，音譯)被捕， 他是當晚和次仁旺都發生衝突的酒吧保安，據警方的說法，次仁旺都先攻擊了霍爾姆斯。目前，霍爾姆斯面臨非預謀殺人(manslaughter)，損害證物(Tampering With Physical Evidence)，非法持有武器(Criminal Possession of a Weapon)的指控。紀錄顯示，他於2013年因攻擊罪被捕。