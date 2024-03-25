兩票三等獎花落紐約 勁球頭獎上看10億元

備受華人歡迎的勁球和兆彩頭獎金額繼續飆升，已接近10億元大關。位於華埠東百老匯的「仁信大藥房」曾開出百萬大獎。(記者范航瑜╱攝影)

備受華人歡迎的勁球 和兆彩頭獎繼續飆升，已接近10億元大關。在日前公布的勁球中獎結果中，儘管沒有人中頭獎，但開出了三張獎金5萬元的三等獎，其中兩張來自紐約市。此外還有四張兆彩三等獎也在紐約州 開出。

三等獎需要有四個正確號碼加上勁球。23日的中獎號碼是6-23-25-34-51，勁球是3。據紐約州樂透局(New York Lottery)，紐約市的兩位中獎彩票一張在布碌崙(布魯克林)的City Fresh Market售出，地址位於布什維克(Brushwick)的Knickerbocker大道229號；另一張在曼哈頓的Murray Hill Mini Mart，地址在第三大道520號。

由於周六晚上全美沒有人中頭獎，下一次抽獎在25日周一，勁球頭獎已飆升至8億元。頭獎必須匹配所有五個號碼加上勁球。發生這種情況的機率約為三億分之一。周二晚上的兆彩頭獎也已高達11億元。22日的兆彩抽獎中未能有人贏得頭獎。但紐約州有四人贏得了三等獎，每人1萬元。頭獎需要有四個正確的號碼和兆球。中獎號碼是3-8-31-35-44，兆球是16。11億元兆彩大獎的抽獎定於26日晚上。

位於華埠 東百老匯的仁信大藥房員工吳女士表示，勁球和兆彩是店內最受歡迎的彩票。她和顧客都有聽說這兩種彩票的獎池已接近10億元，但目前來看生意較為穩定，彩票的購買量並未見明顯增加，主要可能因為買彩票的顧客群體相對固定。吳女士介紹，購買彩票的人群包括各年齡段的男女，但主要以30多歲的男性為主。

仁信大藥房在華埠的四家分店均銷售彩票，其中位於包釐街(Bowery)10號的門店顧客最多。2018年，該店曾售出一張中得CASH4LIFE二等獎的彩票。布碌崙分店也曾中出過500萬元的大獎。然而越高昂的獎金也意味著越渺茫的中獎概率，吳女士表示，在仁信大藥房，大獎已經有一段時間沒有出現了，即時有中獎，金額基本都是幾元，大多為2元、4元，20元就已經算是相當高的了。