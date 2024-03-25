皇后區7號線又喊停 長島鐵路同價替代

由於皇后區廣場站的無障礙設施施工工程，地鐵7號線將在4月的第一個周末暫停皇后區與曼哈頓之間的運營。(取自MTA)

受到已持續近兩年的皇后區 廣場(Queensboro Plaza)地鐵站 無障礙設施改造工程影響，與華人社區關係密切的地鐵7號線將在4月的第一個周末暫停皇后區與曼哈頓 之間的運營，乘客可從法拉盛等地免費改乘長島鐵路(LIRR)前往曼哈頓。

根據MTA發布的通知，皇后區廣場車站將在4月6日(周六)0時至4月8日(周一)凌晨4時之間進行施工，途徑該站的地鐵7號線和N線的運營將受到影響。

地鐵7號線在施工期間將僅在法拉盛緬街(Flushing-Main St)至74街(74 St-Broadway)站之間以及曼哈頓的哈德遜廣場(34 St-Hudson Yards)至時報廣場(Times Sq-42 St)間運營。住在皇后區停運區段附近的居民可乘坐免費代行巴士Q107線和Q93線前往7號線各站，其中Q107線在74街至皇后區廣場站間運行，Q93線在7號線長島市(Long Island City)內各站停靠。

在停運期間需要往返皇后區和曼哈頓的乘客，將可在法拉盛緬街(Flushing Main Street)、威利點(Mets-Willets Point)和木邊(Woodside)站乘坐長島鐵路的列車前往曼哈頓的賓州車站(Penn Station)和大中央車站(Grand Central)，MTA將不收取額外費用。不方便前往火車站的乘客，也可乘7號線至74街站後，轉乘地鐵E/F/R線前往曼哈頓方向。

此外，地鐵N線在施工期間也將分為兩段運行。南段從布碌崙(布魯克林)至曼哈頓中城後，在第57街站(57th Street-7th Avenue)折返，北段則在皇后區的阿斯托利亞(Astoria-Ditmars Blvd)與39大道(39th Avenue-Dutch Kills)站間運行。

皇后區廣場站改造工程始於2022年9月，預計今年9月完成。MTA提示，在完工前，地鐵7號線和N線還會面臨更多的周末臨時運營措施。