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聯邦預警有安全隱憂 亞當斯取消邊境行程

記者許君達╱紐約報導
由於安全考慮，亞當斯臨時取消了前往德州邊境和墨西哥的訪問行程。(路透)
由於安全考慮，亞當斯臨時取消了前往德州邊境和墨西哥的訪問行程。(路透)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)突然取消原定23日晚間前往南部邊境及墨西哥的訪問行程，原因是聯邦方面發出預警，稱行程計畫中的墨西哥城市存在安全問題。

亞當斯的發言人考克菲爾德(Amaris Cockfield)介紹，亞當斯原本應格蘭德河天主教慈善組織(Catholic Charities of the Rio Grande)領導人的邀請，計畫23日晚間出發，前往美國南部邊境地區的德州布朗士維爾(Brownsville)和麥卡倫(McAllen)交流無證客危機應對方案。同時他還計畫訪問墨西哥。

不過，亞當斯團隊在行前收到國務院的預警，稱他行程安排中的其中一座墨西哥城市存在「安全隱憂」。因此，亞當斯取消了出訪計畫，目前尚不清楚他未來是否還會重新安排這場行程。

根據市府的統計，從2022年春季無證客危機爆發開始，紐約市已經接納了超過18萬名越過邊境尋求庇護的無證客，其中也包括為數不少的走線華人。目前，紐約市還在使用數以億計的財政開支為超過6萬4000名無證客的安置工作埋單。不過，隨著邊境管制和執法的加強，近期湧入紐約的無證客數量有所減少；而由於實際稅收高於預期，亞當斯市府此前也宣布不再進一步削減市政服務的財政開支以應對無證客危機。

有關無證客參與鬥毆、盜搶、謀殺和襲警的新聞報導近來不斷出現，因而新進入紐約的人數雖有所減少，但已經住在紐約的龐大無證客群體還是引起了不少對於治安和生活質量的擔憂。此外值得注意的是，加勒比貧困國家海地近來政局失控、黑幫橫行、暴力氾濫，導致大量民眾出逃，其中大部分人的出逃目的地也是美國。對此，佛州已經開始部署執法力量以應對難民湧入，而紐約市擁有數量龐大的海地人社區，因此未來也可能會面臨新一輪的難民潮。

無證客 亞當斯 墨西哥

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