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雨量創紀錄 澆倒中央公園巨樹砸3車

記者范航瑜╱紐約報導
中央公園附近一棵巨大的樹木甚至因風雨倒塌，砸中了三輛汽車。(市府提供)
中央公園附近一棵巨大的樹木甚至因風雨倒塌，砸中了三輛汽車。(市府提供)

一場猛烈的暴雨23日席捲紐約市中央公園降水量超過3.5吋，讓當日成為歷史上3月單日降雨量第三高的一天。儘管24日天氣已轉晴，此次暴雨仍然給城市造成的損害還未結束。中央公園附近一棵巨大的樹木甚至因風雨倒塌，砸中了三輛汽車，所幸並無人員傷亡。

23日晚，大風和暴雨導致第五大道路旁的一棵樹木倒塌，砸中三輛汽車，其中直接將一輛紅色轎車的車頂壓垮。這棵樹位於第五大道東94街至東93街之間。

該事故造成了短暫的路段關閉，次日清晨才恢復。市公園局(Department of Parks & Recreation)的工作人員將倒下的樹木砍除並清理，砍除了大部分樹枝，僅保留了樹樁。市公園局表示，他們在周六的暴雨後接到了31起關於樹木倒塌的報告。

24日早晨氣溫較低，路面積水還未蒸發，緊急管理局提醒市民留意因溫度下降而形成的黑冰(Black Ice)。黑冰常發生在暴雨之後氣溫降至冰點以下時。由於冰層過於透明，駕駛只能看到下方的黑色路面，肉眼看不見冰面的存在，誤以為道路是安全的。

「由於昨天的降雨和今天的低溫，紐約市民在駕駛時要格外小心，市內道路上的黑冰風險有所增加。」市緊急事務管理局(NYC Emergency Management Departmen在官方X上表示。在皇后區貝爾特公園大道(Belt Parkway)東行車道的17號出口附近，黑冰引發了幾起車輛碰撞事故。

今年3月，紐約風雨天氣頻發，累計降水量達到了8.24吋。據天氣預測公司AccuWeather數據，今年3月是有紀錄以來雨水第六多的3月。中央公園在單日最高降水量紀錄是4.25吋，記錄於1876年3月25日。根據國家氣象局，紐約市民本周初能夠享受短暫的晴朗天氣，但周四和周五會再次迎來降雨。

暴雨 紐約市 中央公園

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