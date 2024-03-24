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接送華人走線客 他看盡心酸

記者胡聲橋╱紐約報導
良哥在當電召車司機的過程中，經常載到從中國來的走線客。圖為由中南美洲來美國的中國走線客。(路透)
良哥在當電召車司機的過程中，經常載到從中國來的走線客。圖為由中南美洲來美國的中國走線客。(路透)

布碌崙(布魯克林)8大道的良哥以前是開中巴的，經常往來於8大道和華埠、法拉盛等華人社區。新冠疫情發生後，中巴車沒了生意，良哥就在當地華人社團當義工。從新冠疫情後期開始，良哥當上了電召車司機，在紐約接送了不少華人走線客。

良哥說，給他印象比較深的是大約半年前，他在紐約街頭載一家四口走線客去親戚家，一對夫妻帶一個11歲和一個9歲的孩子。

他通過聊天得知，這一家人來自福建，是賣了房子出來的。與普通走線客穿越熱帶雨林進入墨西哥不同，這家人是在墨西哥登陸，然後走線進入美國，但走線費也是普通走線費的兩倍。良哥當時就覺得他們的決定可能有點過於理想了。

幾個月後，良哥偶爾在一家店裡碰到了正在該店打工的男主人，他說生活得很辛苦，每個月3000元，妻子要帶兩個孩子，也無法上班。每月靠3000元在紐約生活太緊張了，這位男主人說著說著幾乎哭了出來，並說早知這樣，就不出來了。

良哥有一次去機場接華人走線客，一架飛機居然下來了30多個走線客，他們一共叫了七輛電召車，要求送到華人聚居區的各個家庭旅館。因為各家庭旅館容量有限，電召車司機找遍各地，還是有十個人沒有找到地方住，最後把這十人送到了移民局

走線客是否應該去移民局，良哥說，他一直鼓勵走線客去移民局尋求幫助，因為他覺得美國政府對於走線客和偷渡客還是比較「仁慈」的，應該充分利用政府的資源。

現在走線客到紐約即使打黑工，工作也不好找。良哥說，有的走線客在打工一段時間後，就開始給老闆錄像，對老闆進行威脅和勒索。因為雇黑工本身就非法，現在老闆也很小心，沒有親戚朋友的推薦和擔保不會輕易收「陌生人」，這給華人走線客的生存提出了新挑戰。

雖然現在走線客極少被遣返，但良哥還真遇到了那麼一名中國人，被遞解出境到土耳其。良哥說，這名走線客幾經周折，最近又返回了墨西哥，準備二次進入美國。不過，據這位走線客說，現在美國對美墨邊境線的控制比以前嚴，進入美國的速度大大放緩，目前美墨邊境至少還有1、2萬華人走線客等著入境。

走線客正在翻越邊境墻，進入美國境內。(良哥提供)
走線客正在翻越邊境墻，進入美國境內。(良哥提供)
浩浩蕩蕩的走線客大軍。(良哥提供)
浩浩蕩蕩的走線客大軍。(良哥提供)

走線 華人 移民局

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