華商會圓桌會議 聚焦遊民、盜竊

華商會與州眾議員金兌錫共同舉辦了公共安全問題圓桌會議，討論政府、警察、小型企業與社區如何合作，確保法拉盛安全。(記者范航瑜／攝影)

為改善皇后區法拉盛 的治安問題，法拉盛華人 (工商)促進會(FCBA)與州眾議員金兌錫，22日共同舉辦公共安全問題圓桌會議，許多參與者表示，遊民 和青少年犯罪行為，尤其是頻發的盜竊事件，是目前最困擾的問題；與會者則討論政府、警察、小型企業與社區應如何合作，確保社區安全。

一名華人商店老闆說，他店前經常有一名醉酒的流浪漢滯留。他多次向警方報告，並撥打了311和911等緊急求助電話，依舊無濟於事。

警方回應，此類事件需要遊民服務機構和市衛生局等多個部門協調處理，他們通常會先對遊民拍照，再報告給當局，以判斷這些人是否需要被送往庇護所。他們也會在上報一兩天後再次回來拍照，如果問題仍舊存在，則會重複上述過程。

不少商家表示希望警方能夠加強巡邏。中美超市的店主指出，許多青少年經常在他的超市內閒逛，盜竊事件也時有發生。此外，還有商戶提到法拉盛地鐵站附近街邊小攤販的衛生問題。他們表示，如果街道更加整潔，也能在一定程度上減少犯罪行為。

對此市警說，雖然這類問題更屬於市衛生局的職責，但市警也會針對無證攤販執法。華商會首席顧問杜彼得表示，很多攤販看到警察來了的確會離開，但通常半個小時後又會回來，繼續大搖大擺地擺攤。

一個華人律師提到，她的客戶經常遭遇詐騙問題，但警方對此並不予以足夠關注，受害者往往需要訴諸法院。她解釋說，有些人會通過建立朋友關係來獲得信任，進而實施詐騙。市警方指出，如果涉及熟人間的身分盜竊，問題邊界可能較為模糊，但如果涉及偽造官方文件和支票等行爲，警方會立刻介入處理。

「我們需要確保我們的社區居民在安全的環境中做生意，讓我們的消費者、老年人和孩子在安全的社區裡行走。沒有安全，就不會有良好的經濟，不會有社區的繁榮，」金兌錫說。他表示定期的圓桌會議，能幫助逐步制訂應對措施，來提高法拉盛社區的安全水平。