涉竊特斯拉百萬元專利 中國企業主過堂

58歲的加拿大籍中國居民魯戈貝爾，被指控盜取一家美國電車公司價值數百萬元的專利技術。(本報檔案照)

涉嫌盜取知名電車公司特斯拉 (Tesla)價值百萬元專利技術、並在中國經營一家製造電池裝配線的企業的加拿大裔中國居民魯戈貝爾(Klaus Pflugbeil)，22日在紐約東區聯邦法院過堂；助理法官郭佩宇(Peggy Kuo)最終同意設保15萬元現金、以及抵押兩間房屋作為100萬元的擔保金，一旦滿足了條件，被告便會拘留在其親戚位於佛羅里達州 的家，由律師團隊派出人陪同他來往紐約出席庭訊。

22日出庭，檢方表示對魯戈貝爾盜竊的專利技術作出評估，可達1300萬元；同時，他的妻子、兩個幼童都現居中國，一名哥哥或弟弟則住在南美洲，其在德國也有聯繫；反之，在美國唯一的聯繫是住在佛州薩拉索塔(Sarasota)的姑姑和姑丈，儘管有血緣關係，但不代表他們的感情深厚。

另一方面，被告與他人往來的電郵、短信都曾提到過特斯拉的原始機密文件，證據相當充足；且美國和中國之間沒有引渡條約，若被告潛逃到中國，那美方再也無法見到他，被告還能靠著賣出這項專利技術，賺取豐厚利潤。

魯戈貝爾的代表律師表示，只要能夠設保，願意配合法院提出的任何條件；他強調，作房屋擔保的三個共同簽署人(co-signers)都是美國公民，其中包括被告的姑姑和姑丈，他們住在這些房產上超過20年，並願意向法官描述與被告的密切關係、相信其不會潛逃的理由。

律師還指，被告目前關押在大都會 拘留所(Metropolitan Detention Center)，環境很惡劣，一進去不久監獄便宣布封鎖，整整一天滴水不沾；再來，魯戈貝爾從來沒有犯罪紀錄，就算保外候審也不會對社區造成威脅。

郭佩宇認為錢可能是一項「巨大誘惑」，促使被告考慮潛逃，畢竟在美國的聯繫不夠強烈，日後能否再踏入美國對其而言，也不重要；可若擔保人願意為他陳情，將自己的財產拿出來抵押，證明他們對被告的信任，且被告同意加碼保釋金，那麼便有商談的餘地。

最後經擔保人的求情，法官同意設保15萬元現金、以及抵押兩間房屋作為100萬元的擔保金，但由於這些資金分別會從歐洲、中國匯過來，需要更多時間，被告當前還繼續關押；直到紐約東區聯邦法院收到款項為止，他便可以保外候審，期間必須居家拘留在佛羅里達州，由律師團隊派出人陪同他搭火車或巴士，來往紐約出席庭訊。