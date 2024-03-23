李羅莎提案 為公衛工作者調高薪資

李羅莎和與州眾議員海維斯召開會議，呼籲通過提案，為公共衛生工作者提供公平薪資。(記者范航瑜／攝影)

22日，州眾議員李羅莎(Nily Rozic)和海維斯(Andrew Hevesi)在社區機構「公共健康解決之道」(Public Health Solutions)的皇后區法拉盛 WIC中心召開會議，呼籲州參、眾議會通過A8437/S7793提案，為公共衛生工作者提供公平薪資。

提案要求將更多公共服務項目加入到社安金 生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)的範疇中。李羅莎表示，這一提案將惠及所有社區的公共衛生工作者。

李羅莎認為公共衛生工作者沒有得到紐約州應有的認可。(記者范航瑜／攝影)

社區公共衛生服務是公共服務的重要組成部分，但公共衛生服務者面臨著嚴峻的財務挑戰。數據顯示，73%的公共衛生工作者報告，他們的工資無法跟上生活成本的增長。李羅莎說：「這些公共衛生工作者是我們社區的支柱，他們不遺餘力地確保每個人的健康、安全和福祉，卻沒有得到紐約州應有的認可。」

目前，紐約州僅對部分承包的公共服務工作者與項目提供社安金生活成本調整。州內不少公共服務工作者收入水平較低，並且也不符合該計畫。李羅莎表示，這最終將造成公共服務招聘難、勞動力短缺，留不住員工。

華策會皇后區社區服務主管吳明曉表示，這一提案對於非英語母語工作者與移民來說至關重要。(記者范航瑜／攝影)

華策會皇后區社區服務主管吳明曉表示，這一提案對於非英語母語工作者與移民來說至關重要。據吳明曉，紐約市有10%的亞裔 人口，而在法拉盛，這一比例高達60%。但很多亞裔公共服務工作者的母語並非英語。「這正是我們需要投資這一提案的原因，語言、教育、收入問題，這些工作者需要一張安全網來保護他們的權益。」

海維斯表示，新提案將保證每一位公共服務工作者都能得到4%的社安金生活成本調整。(記者范航瑜／攝影)

海維斯表示，新提案將保證每一位公共服務工作者都能得到4%的社安金生活成本調整。「4%雖然不高，但這只是我們的起點。我們將持續推動，為公共服務工作者提供更公平的薪資和福利。」海維斯還表示，新提案通過後，任何與州府簽約的公共服務機構都將自動加入社安金生活成本調整。