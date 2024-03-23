大都會博物館，辦亞洲藝術慶典。(記者劉梓祁／攝影)

在「亞洲藝術周」(Asia Week NY)於曼哈頓舉辦期間，紐約大都會 藝術博物館 (MET)近日在亞洲藝術展廳舉辦慶典活動，吸引數百位藝術家、收藏家和拍賣 代理到場；在策展人交流環節，多個中式主題展覽開放展覽，藏品涵蓋詩畫、搪瓷(又稱琺瑯)和玉器。

自亞洲藝術周設立以來，大都會博物館多次參與活動，且本年是藝術周舉辦第15周年。藝術周主席林奇(Brendan Lynch)表示，在過去數十年內，團隊目標始終是展示從古代到當代的「博物館級珍寶」，涵蓋印度、東南亞、中國、日本、西藏和韓國等藝術領域。

她說，本年活動迎來28家藝廊參與，且在佳士得(Christie's)和蘇富比(Sotheby's)等拍賣行舉辦多場競拍活動，未來會繼續服務藝術家、收藏家和藝術愛好者。

大都會藝術博物館亞洲藝術部部長何慕文(Maxwell Hearn)介紹說，為配合本次活動，館方開放了三個中國藝術展覽，並邀請各自策展人親臨講解，分別為「慶祝龍年」、「中國裝飾藝術中的搪瓷」和「中國繪畫的詩意」。

何慕文還表示，亞洲部本年的主要任務為繼續輪換永久藏品，但將在明年3月舉辦「非常重要的」青銅器主題展覽，其不僅代表了中國古代社會的高度發展和藝術成就，也是研究古代中國歷史、宗教和社會結構的重要實物證據。

同時到場的還有博物館收藏與行政副主任貝爾(Andrea Bayer)。有關藝術周和博物館的相關信息，可瀏覽asiaweekny.com和metmuseum.org查看。紐約居民則可以捐贈任意金額入場博物館。