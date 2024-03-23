456藝廊展張朝暉水墨畫 融合東西文化

張朝暉(左)與策展人Lily Wei(右)。(記者范航瑜／攝影)

位於曼哈頓華埠 的美華藝術協會456藝廊，將於即日起至4月5日(周五)，展出藝術家張朝暉的個展「水墨藝術再思考」；張朝暉出生於北京，求學於北京和紐約的藝術學院，並長年往返於兩座城市之間，本次展出的作品展現了他對於水墨藝術在當代的再思考與創新。

張朝暉1965年生於中國，從小在北京香山附近長大，對中華傳統文化抱有濃厚興趣。在部隊大院裡，他經常碰到一些老人練習書法 ，漸漸地也對書法和水墨畫產生了濃厚的興趣。後來他進入北京海淀區少年宮，學習傳統書畫藝術，並立志成為一名藝術家。

張朝暉介紹，在改革開放以後，很多畫家開始進行探索中國畫的「當代化」或「國際化」，張朝暉稱之為「新水墨」，用傳統的形式傳遞今人的感受。

張朝暉在南開大學學習藝術史，畢業後在中國美術館工作多年，並於1995年來美，在紐約巴德學院學習當代藝術策展。

在張朝暉看來，東西方藝術看似迥異，但其哲學內核有互通之初；「不少西方藝術家都受到了東方的道教文化影響，講究天地合，他們在材料使用上講究專一性，把握事物中單純完整的特性。」

他開始嘗試在自己的藝術中融合東西方文化。他的作品既包含歐美現代主義元素，如單色面、霧度效果，也融入了道家和佛教思想，以及日本物派藝術和韓國的單色面藝術。

「我就一直這樣畫線條，不斷排列組合，持續了十幾年，」張朝暉說。他一年大概會畫上30到50張作品，有的作品甚至需要反反覆覆好幾次才能定稿。其中一幅畫他最初完成於2015年，但後來不滿意，又在疫情 期間重新創作了一遍，融入了更多關於疫情的經歷和情緒。