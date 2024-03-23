我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州就業市場不妙 2月失業率全國最高

莫斯科恐攻至少5槍手在逃 目擊者曝特徵：蓄鬍的戰士

456藝廊展張朝暉水墨畫 融合東西文化

記者范航瑜／紐約報導
張朝暉(左)與策展人Lily Wei(右)。(記者范航瑜／攝影)
張朝暉(左)與策展人Lily Wei(右)。(記者范航瑜／攝影)

位於曼哈頓華埠的美華藝術協會456藝廊，將於即日起至4月5日(周五)，展出藝術家張朝暉的個展「水墨藝術再思考」；張朝暉出生於北京，求學於北京和紐約的藝術學院，並長年往返於兩座城市之間，本次展出的作品展現了他對於水墨藝術在當代的再思考與創新。

張朝暉1965年生於中國，從小在北京香山附近長大，對中華傳統文化抱有濃厚興趣。在部隊大院裡，他經常碰到一些老人練習書法，漸漸地也對書法和水墨畫產生了濃厚的興趣。後來他進入北京海淀區少年宮，學習傳統書畫藝術，並立志成為一名藝術家。

張朝暉介紹，在改革開放以後，很多畫家開始進行探索中國畫的「當代化」或「國際化」，張朝暉稱之為「新水墨」，用傳統的形式傳遞今人的感受。

張朝暉在南開大學學習藝術史，畢業後在中國美術館工作多年，並於1995年來美，在紐約巴德學院學習當代藝術策展。

在張朝暉看來，東西方藝術看似迥異，但其哲學內核有互通之初；「不少西方藝術家都受到了東方的道教文化影響，講究天地合，他們在材料使用上講究專一性，把握事物中單純完整的特性。」

他開始嘗試在自己的藝術中融合東西方文化。他的作品既包含歐美現代主義元素，如單色面、霧度效果，也融入了道家和佛教思想，以及日本物派藝術和韓國的單色面藝術。

「我就一直這樣畫線條，不斷排列組合，持續了十幾年，」張朝暉說。他一年大概會畫上30到50張作品，有的作品甚至需要反反覆覆好幾次才能定稿。其中一幅畫他最初完成於2015年，但後來不滿意，又在疫情期間重新創作了一遍，融入了更多關於疫情的經歷和情緒。

本次展覽將展出張朝暉自2015年至2023年間創作的30餘幅作品。從「光與線」的細膩波動，到「非確定性」的光暗對比，再到「筆觸」系列的自發性筆法研究，張朝暉的作品不斷探索水墨的可能性，挑戰傳統與現代的邊界。其中，「交織」系列是張朝暉去年創作的最新作品。

張朝暉致力於水墨畫的創新，用傳統的技法展現當下的感受。(記者范航瑜／攝影)
張朝暉致力於水墨畫的創新，用傳統的技法展現當下的感受。(記者范航瑜／攝影)

疫情 書法 華埠

上一則

紐約足部整形中心 2024新款保健鞋特價 糖尿病患者可量身定制

下一則

李羅莎提案 為公衛工作者調高薪資

延伸閱讀

金門軍職釣客被扣 北京：未如實說明身分 需進一步核實

金門軍職釣客被扣 北京：未如實說明身分 需進一步核實
中國論文出現疑似ChatGPT用語 校方：正在調查

中國論文出現疑似ChatGPT用語 校方：正在調查
黑白集／蕭美琴能懂北京想法 搞定兩岸嗎？

黑白集／蕭美琴能懂北京想法 搞定兩岸嗎？
遭爆北京門市衛生問題 鮮芋仙致歉：全面啟動「自查」

遭爆北京門市衛生問題 鮮芋仙致歉：全面啟動「自查」

熱門新聞

法拉盛一名屋主遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

2024-03-19 17:47
阿黛爾·安達洛羅(Adele Andaloro，右一)遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

2024-03-20 19:50
見兇嫌拔槍後，地鐵上民眾紛紛低頭閃避。（取自X @JoyceMeetsWorld）

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

2024-03-15 15:04
僅在過去兩周內，59歲的苗玉昌就參加了三場比賽，包括專程飛往東京參加的馬拉松，和一場50公里的田徑選拔賽。(受訪者提供)

59歲華人跑者「拒絕做油膩男」從東京到紐約兩周參加三場賽事

2024-03-17 18:33
紐約居民對一家漢堡王速食店提起告訴，因長期盤據該店的販毒集團已造成治安隱患。(擷自Google Maps)

漢堡王成毒販營業據點 紐約居民憤而提告1500萬元

2024-03-17 16:12
沈秀萍生前在法拉盛市中心經營一家改衣及乾洗店。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約法拉盛獨居華女失聯數月 社區助尋確認已在療養院病故

2024-03-22 12:08

超人氣

更多 >
凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私
曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了
旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡

旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡
凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元
習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注