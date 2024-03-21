我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多管齊下 德州5方式槓聯邦邊境政策

推動電動車 拜登政府祭出汽車排廢最嚴標準

皇后區夜市4月13日開幕 早鳥5元票開售

記者高雲兒／紐約報導
將於下月開幕的第九屆皇后區夜市已開售早鳥票，今年將延長開放時間，特定日期還有「主題日」，讓夜市樂趣多多。(本報檔案照)
將於下月開幕的第九屆皇后區夜市已開售早鳥票，今年將延長開放時間，特定日期還有「主題日」，讓夜市樂趣多多。(本報檔案照)

將於4月13日(周六)開幕的第九屆皇后區夜市目前已開售早鳥票，創始人表示，除了仍舊平價的美食，本屆夜市還將擴大規模容納更多商販，並延長開放時間，同時還設置特別的主題日，讓夜市樂趣多多。

皇后區夜市創辦人王榮光介紹，今年的美食仍然來自全球各地，包括印尼、葡萄牙、菲律賓、日本、馬來西亞以及中國等。

和往年一樣，除了美食，現場還會有許多藝術類商品攤販，提供復古服裝、手工澆製蠟燭、復古胸針、手工珠寶和陶瓷等等，以及精彩的現場表演。

王榮光說，今年所有食品的價格上限仍然維持在6元，攤位費也將保持去年的優惠價格，吸引更多攤販參與；且開放時間也從下午5時提前至下午4時，以增加攤販的營業額，同時減少顧客排隊等待時間；另外，本季度夜市還有不同的主題日，比如4月13日的開幕之夜，5月4日的兒童企業家日，6月1日的皇后區驕傲日等等。

早鳥場將於4月13日(周六)和20日(周六)舉行，門票5元，需提前購買，12歲以下兒童免費，購票可上https://reurl.cc/WR9K0L購買，地點為法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows-Corona Park)的紐約科學館外。現場票價則為8元。王榮光表示，至少20％的淨門票收入將捐贈給慈善機構，他們在去年向三家非營利機構捐款3萬餘元。

皇后區夜市預計將自4月27日起，每周六晚間免費向公眾開放。此外，夜市仍接受2024季的攤販報名，至今已經收到超過500份申請。有意參與的攤販可透過bit.ly/2024-QNM-Vendor進行線上報名，如有任何疑問可通過電郵聯繫：[email protected]

皇后區 法拉盛 印尼

上一則

人力中心春季招聘會 職位多樣、求職人數逾500人

下一則

法拉盛春季家庭同樂日 3╱29登場

延伸閱讀

長者上網找電腦維修遇詐險失3萬 2華裔涉案被捕

長者上網找電腦維修遇詐險失3萬 2華裔涉案被捕
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
非裔男闖法拉盛華人按摩店施暴

非裔男闖法拉盛華人按摩店施暴
助自閉童 鄭世傑、裴成進為皇后區特殊日間學校募資1.2萬

助自閉童 鄭世傑、裴成進為皇后區特殊日間學校募資1.2萬

熱門新聞

法拉盛一名屋主遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

2024-03-19 17:47
見兇嫌拔槍後，地鐵上民眾紛紛低頭閃避。（取自X @JoyceMeetsWorld）

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

2024-03-15 15:04
阿黛爾·安達洛羅(Adele Andaloro，右一)遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

2024-03-20 19:50
程志（左一）於14日在皇后區高等法院出庭，目前受害者達到八人，程志的罪名也從50項增加到60項。(記者高雲兒／攝影)

又一受害人作證 華裔狼醫程志灌藥性侵案增至8女

2024-03-14 20:23
居住在16大道交76街的華男日前入睡時遭人入室搶劫。(谷歌地圖)

睡夢中遭闖門搶匪壓制在床 布碌崙華男給2萬元保命

2024-03-14 20:38
華裔母子三人近日在放學時等紅綠燈，遭到三名戴面具的劫匪試圖搶劫。圖為警方在現場協助調查。(目擊者提供)

紐約法拉盛母子街頭遭搶 母抗拒扭打、跆拳道女教練助趕匪

2024-03-13 20:05

超人氣

更多 >
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除
世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？
浴室這4個缺點 恐影響售屋

浴室這4個缺點 恐影響售屋
廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了