皇后區夜市4月13日開幕 早鳥5元票開售

將於下月開幕的第九屆皇后區夜市已開售早鳥票，今年將延長開放時間，特定日期還有「主題日」，讓夜市樂趣多多。(本報檔案照)

將於4月13日(周六)開幕的第九屆皇后區 夜市目前已開售早鳥票，創始人表示，除了仍舊平價的美食，本屆夜市還將擴大規模容納更多商販，並延長開放時間，同時還設置特別的主題日，讓夜市樂趣多多。

皇后區夜市創辦人王榮光介紹，今年的美食仍然來自全球各地，包括印尼 、葡萄牙、菲律賓、日本、馬來西亞以及中國等。

和往年一樣，除了美食，現場還會有許多藝術類商品攤販，提供復古服裝、手工澆製蠟燭、復古胸針、手工珠寶和陶瓷等等，以及精彩的現場表演。

王榮光說，今年所有食品的價格上限仍然維持在6元，攤位費也將保持去年的優惠價格，吸引更多攤販參與；且開放時間也從下午5時提前至下午4時，以增加攤販的營業額，同時減少顧客排隊等待時間；另外，本季度夜市還有不同的主題日，比如4月13日的開幕之夜，5月4日的兒童企業家日，6月1日的皇后區驕傲日等等。

早鳥場將於4月13日(周六)和20日(周六)舉行，門票5元，需提前購買，12歲以下兒童免費，購票可上https://reurl.cc/WR9K0L購買，地點為法拉盛 草原可樂娜公園(Flushing Meadows-Corona Park)的紐約科學館外。現場票價則為8元。王榮光表示，至少20％的淨門票收入將捐贈給慈善機構，他們在去年向三家非營利機構捐款3萬餘元。

皇后區夜市預計將自4月27日起，每周六晚間免費向公眾開放。此外，夜市仍接受2024季的攤販報名，至今已經收到超過500份申請。有意參與的攤販可透過bit.ly/2024-QNM-Vendor進行線上報名，如有任何疑問可通過電郵聯繫：[email protected]。