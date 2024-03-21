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66分局夜間執法 拖走違法卡車、廢棄車

記者顏潔恩╱紐約報導
66分局警員目前執法取締違規停在街頭的商用大卡車。(取自X平台)
66分局警員目前執法取締違規停在街頭的商用大卡車。(取自X平台)

管轄布碌崙(布魯克林)8大道華社的市警66分局近日聯合市警總局交通部門警員，於晚間展開執法行動，打擊違規停泊在住宅區、給居民帶來不便的商用大卡車；當前已拖走多輛卡車和廢棄車輛，類似行動將會持續進行。

66分局指出，連日以來接獲民眾的投訴，指出在59街交麥當勞大道(McDonald Avenue)一帶，因建有公園、運動場、墓園等大批空曠地區，總有一些汽車、貨車、大卡車司機違規街頭過夜，給使用公共空間的民眾帶來不便；與此同時，民眾也發現有廢棄車輛占據路邊的停車位，好幾天都放在相同的位置上、無人認領，導致停車位的減少。

該執法行動於18日晚間進行，66分局出動多輛警用大型拖車機在該區域徘徊，最後拖走多輛違規停泊的卡車、民用轎車、以及廢棄車輛，其中一些車輛上的註冊貼紙都已被撕爛掉；在行動之後，該分局於社群平台X上發布一則帖子，提醒公眾要遵守法律，類似的行動還是會繼續，直到問題全面杜絕為止。

針對此行動，許多民眾和網民都表示稱讚，指出違規在街頭過夜的卡車不僅霸占本來就擁擠的停車空間，也讓社區出現安全隱患；他們感謝紐約市警的聆聽，讓這些大卡車回到其應該出現的區域，保護其他車輛和行人的安全。

布碌崙 紐約市 8大道

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