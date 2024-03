法拉盛春季家庭同樂日 3╱29登場

法拉盛將舉辦春季家庭同樂日。(記者高雲兒/攝影)

王嘉廉社區醫療中心20日宣布,將攜手藍盾藍十字健保公司、紐約勵馨婦幼關懷中心,於29日(周五)上午11時至下午3時,在皇后區凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park),舉辦法拉盛 春季家庭同樂日(Flushing Spring Family Day)活動,為民眾提供健康與健保資訊。活動免費,呼籲有需要者參加。

現場活動包括社區服務以及醫療保險 資訊、醫療保健資源、乙肝篩檢、老少咸宜的健康運動,以及趣味遊戲、音樂表演等親子活動;民眾可戶外踏青及觀看表演,也了解紐約州有哪些低收費的優質醫療保險,以及得到紐約市民卡 申請和更新協助,並與醫護人員、其他社區服務機構及民選官員見面。

市議員黃敏儀表示,「這不僅是一個充滿樂趣的家庭日,還是一個了解法拉盛地區提供關鍵醫療和其他它社會服務的機會。」據悉,紐約州長霍楚3月4日宣布擴大醫療基本計畫(Essential Plan)保險範圍,凡是個人年收入在聯邦貧窮線250%以下都有資格參加,民眾也可在春季家庭同樂日了解更多信息。紐約勵馨婦幼關懷中心的多位青少年志願者,也將協助家庭同樂日的活動。

州參議員劉醇逸(John Liu)、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)和黃敏儀共同贊助此活動。

參與機構包括Apex for Youth、亞美聯盟(Asian American Federation)、華策會(CPC)、啓揚文化中心(Glow Cultural Center)、恩典華人宣道會(Grace Christian Alliance Church)、 LiveOnNY、紐約市人權局(NYC Commission on Human Rights)、市長移民事務辦公室(MOIA)、結束家庭暴力和性別暴力辦公室(Office to End Domestic and Gender-Based Violence)、紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens)等。