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布碌崙7成商家盼加快無證客工作證申請

記者顏潔恩╱紐約報導
根據調查，高達70%的布碌崙商家支持加快無證庇護客的工作許可證申請，認為這將有效幫助打擊通貨膨脹問題。(記者顏嘉瑩╱攝影)
根據調查，高達70%的布碌崙商家支持加快無證庇護客的工作許可證申請，認為這將有效幫助打擊通貨膨脹問題。(記者顏嘉瑩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)商會(Brooklyn Chamber of Commerce)近日公布一項新調查，顯示高達70%的布碌崙商家支持加快無證庇護客的工作許可證申請，認為這將有效幫助打擊通貨膨脹問題。

自2022年春季以來，紐約市共超過17萬5300名無證客湧入，根據布碌崙商會經過兩個月的調查，發現商家認為，無證客可填補缺工問題，並且促進經濟發展；報告也顯示，經過應對通貨膨脹的任務艱鉅，但很多商家都保持樂觀態度，相信來年會產生不錯的收益。

布碌崙商會主席兼首席執行官藍迪(Randy Peers)表示，除支持無證客外，紐約市還可以採取其他措施，來應對成本費用的增加；他認為目前布碌崙商家的樂觀情緒，歸功於市長亞當斯(Eric Adams)、州長霍楚(Kathy Hochul)的重大投資，使得經濟前景在2024年得以改善，「但我們仍有很多工作要做，包括授權給這些新來的紐約客一份工作機會。」

餐飲、酒吧業者則表示，應對庫存成本上升、以及產品供應的延遲，是他們接下來的首要任務；在瓦納斯(Gowanus)經營咖啡廳的老闆Alejandra Palma表示，價格上漲導致顧客數量的下降，對抗通貨膨脹意味著要為商店的生存而奮鬥。

「我們知道社區的家庭需要支付租金、電費等必需品，這也是我們努力降低菜單價格的理由，但總體而言，對抗通貨膨脹已經愈來愈困難。」

在過去幾年裡，大量無證客湧入紐約尋求庇護，據市主計長蘭德(Brad Lander)於近日公布的報告稱，約有6萬6200人在市府資助的避難所獲得服務和資源；而在去年秋天，亞當斯曾宣布為期三周的衝刺時間，以快速鑑定哪些庇護客擁有申請工作授權的資格，並加快他們申請程序；在一些情況下，無證客可能需要150至200天的時間，才能獲得許可。

布碌崙 無證客 通貨膨脹

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