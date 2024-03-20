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紐約客談／為兩難的正當驅逐找解方

紐約客談

自2019年以來，「正當驅逐」(Good Cause Eviction Bill)提案反覆被提及，華人團體屢屢呼籲州議會通過。然而這一提案卻遲遲未能落地。州議會與州長霍楚(Kathy Hochul)相互推諉，都表示是對方拒絕了住房計畫。

「正當驅逐」試圖在穩定租金和防止驅逐方面，為租戶構建一道防護牆。然而，這一提案一經提出便爭議不斷，其中一處關鍵點在於，正當驅逐難以調和租戶和房東之間的利益。對於租客來說，「正當驅逐」對於確保住房穩定至關重要。在抑制過度租金上漲的同時，「正當驅逐」還能為租戶提供必要的安全感，不至於陷入隨時可能流離失所的擔憂之中。

但從房東角度來看，「正當驅逐」可能並不是什麼利好。此前有華人維權人士表示，現行法律偏袒租客，導致華人社區內「租霸」橫行。還有研究指出，「正當驅逐」有可能打擊房地產商修建新房的信心，阻礙新住房的開發，加劇租房市場的緊張。

租客與房東之間的分歧，自然也成為了州立法機構內部的分歧。州議會長期曖昧不明的態度表明，他們預期在今年的議程中，有關驅逐保護的談判可能還將更加激烈。這樣看來，正當驅逐法案不僅僅是關於住房，更是對我們法律制定的一次考驗。

在住房危機火燒眉睫的當下，兩頭難的「正當驅逐」著實是燙手山芋。既保護租戶權益，又能讓房東滿意，確保法律的公平，這樣的平衡策略不是在政治辯論的真空中就能找到的。新建住房、提供福利補貼、甚至改善交通，都是在移動「正當驅逐」這座大山前，應綜合考量的問題。

房東 華人 租客

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