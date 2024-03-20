非裔男闖法拉盛華人按摩店施暴

一名非洲裔男子突然闖入按摩店，企圖強暴按摩店內的女店員。(NYPSP提供)

皇后區法拉盛 凱辛納大道(Kissena Blvd)的一家按摩店，於18日下午發生一起強暴未遂案，一名非洲裔男子突然闖入店內，企圖強暴按摩店內的女店員。幸虧巡邏隊及時報警，警方迅速介入，雙方成功制止該男子，女店員則沒有受傷。

據紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)，事發時間在18日下午3時44分左右，法拉盛凱辛納大道42-22號的一家按摩店遭到一名非洲裔男子突然闖入，強迫該店的女店員與其性交，並且表示不會付錢。

當女店員拒絕時，該男子用手掐住其脖子不放手，同時拉扯、恐嚇她，試圖強暴。所幸巡邏隊及時發現並立即報警，六名警員到場，與巡邏隊的協作下，將該名非洲裔男子逮捕；女店員則未受傷。

公共安全巡邏隊副隊長李啟基轉述受害人，這名非洲裔男子之前也多次上門搗亂鬧事；該店內裝有監控攝像頭，店門平時也是鎖上的，沒想到這次店門被不小心打開，才讓他成功進入。

李啟基表示，此按摩店為一名華人 老闆所經營，持有合法執照，店員皆為女性。事發時老闆並不在場，僅有兩、三名店員。他指出，由於從事按摩的多為女性，經常成為犯罪分子目標，建議店家可以雇用男性職員或保安，加強對女店員的保護。