台灣尼布恩合唱團 參加聯合國論壇

來自台灣布農族部落的尼布恩合唱團參加聯合國論壇，分享偏鄉原住民青少年教育發展經驗。(記者許君達╱攝影)

來自台灣高雄六龜鄉的尼布恩合唱團在紐約巡演期間，於19日在曼哈頓 參與了聯合國 第68屆婦女地位委員會非政府組織周邊論壇(NGO CSW68)的活動。在論壇中，合唱團成員以他們自己的經歷分享了表演藝術教育實踐對於偏鄉及原住民 地區青少年的啟蒙力量，30餘名青少年還身著布農族傳統服裝表演。

合唱團藝術總監許家倫介紹，合唱教育能夠教導孩子為自己、為團隊負責，此外尼布恩的項目還包括在地的輔導教育，對於從小生長在偏鄉和大山中的青少年，這些輔導教育在打開他們的眼界後，也會激勵他們不害怕嘗試，積極擁抱未來更多的可能性。

尼布恩合唱團2009年成立。當時的牙醫陳俊志在台灣遭遇莫拉克風災後，進入受損最嚴重的六龜地區布農族部落，成立合唱團的目的，既有教育方面的嘗試，也希望能保留原住民族傳統文化遺產。

陳俊志介紹，合唱團成立後，一方面走訪部落內的老人，將口耳相傳的古老歌謠記錄下來並加以保存，另一方面將部落內20歲左右的青年組織起來，以合唱團和輔導教育的方式幫助他們學習知識、開闊眼界，接受美好事物的薰陶，同時在實踐中學習做人的道理。

15年來，從尼布恩合唱團走出大山年青人，通過自學進入了大學深造，學成後成為教師或醫生，成功地融入了山外的「主流世界」。

陳俊志提到，通常情況下，鄉村留守青年如未能得到良好的引導教育，很有可能成為社會的負面力量，而合唱團則會有「同儕力量」，以集體的正向能量，有效阻止團隊中的個體陷入墮落之中。

本場論壇由台灣雲彩夜光關懷協會以及美國Weruche Inspires International共同籌辦，主題為「打破障礙：透過表演藝術教育和故事分享賦予兒童力量」。

除尼布恩合唱團外，來自法國的「What Dance Can Do」團隊也分享了用舞蹈幫助貧窮兒童的經驗。雲彩夜光關懷協會曾靖淳表示，非營利機構(NGO)論壇是台灣與聯合國及其所代表的國際社會實現溝通的重要方式，不過更重要的，還是尼布恩合唱團正在做的事情，既紮實，也真正在改變著偏鄉青少年的命運。