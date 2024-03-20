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千名租客州府集會 促通過「正當驅逐」

記者范航瑜╱紐約報導
唐人街住客協會的40餘名華人租客19日到州府集會，要求州議會保護租金穩定法，通過「正當驅逐 」提案。(CAAAV提供)
唐人街住客協會的40餘名華人租客19日到州府集會，要求州議會保護租金穩定法，通過「正當驅逐 」提案。(CAAAV提供)

上千名租客19日在奧伯尼(Albany)集會，要求州議會保護租金穩定法，通過「正當驅逐」提案(Good Cause Eviction Bill)，並推動實施住房使用券計畫(Housing Access Voucher Program)。來自唐人街住客協會(CAAAV)的40餘名華人租客參加了本次集會。為了阻止活動，州警關閉了通往議會大廈的自動扶梯，但租戶們依然繼續前行。

華人租客長期以來一直是「正當驅逐」提案的支持者；該提案要求房東不能在沒有正當理由的情況下向租客施壓，使租戶免受不合理租金上漲和不當驅逐的威脅。

紐約州約有一半的居民為租客，但近年來全州的住房危機日益加劇；目前，紐約市的住房空置率正處於1960年代以來的最低點，但租客被驅逐的人數，卻回到疫情前的高點。

全民住房正義聯盟(Housing Justice For All)主任韋弗 (Cea Weaver)表示，房地產業是紐約州最強大的遊說團體，在過去的五年裡，他們哄抬房租，肆意驅趕家庭，「我們需要強有力的的正當驅逐法案，以保證我們有容身之所。」

住客協會組織者沈悅欣表示，無論是「租金穩定法」還是「正當驅逐」，對於華埠居民來說都至關重要。

據現行的租金穩定法，業主在對建築物進行合理修繕時，可以適當增加租金，但上漲幅度有一定限額，但有消息指州議會正在考慮取消該限制；沈悅欣表示，對華埠租客來說，這無疑是一大打擊，「幾乎所有華埠的租客都需要房屋修繕」。

有華人維權人士此前曾表示，華人社區中租霸現象「非常嚴重」，因此在保護租客的同時，「正當驅逐」也應多考慮房東利益。

對此，沈悅欣表示，根據住客協會在華埠長期的觀察來看，租霸是少數現象，大部分被驅趕的租客都按時繳納房租。目前在租房市場來看，租客還是明顯處以劣勢一方。

住客協會許爾珊說：「銀行正在從努力償還抵押貸款的小房東身上吸血。我們應當把銀行作為共同的敵人，而不是讓華人社區內的成員相互對立。」

她認為，近年來，大企業和大型房地產公司的入駐催化了華埠的仕绅化，是造成租金瘋漲的罪魁禍首。

住客協會組織者沈悅欣表示，無論是「租金穩定法」還是「正當逼遷」，對於華埠居民來說...
住客協會組織者沈悅欣表示，無論是「租金穩定法」還是「正當逼遷」，對於華埠居民來說都至關重要。(CAAAV提供)

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