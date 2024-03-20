我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利王子自曝曾吸毒 川普：當總統「不排除驅逐出境」

貿易戰川規拜隨 美國人付出2300億代價

「天籟」華裔鋼琴家林易 4╱15華府演出

紐約訊
華裔鋼琴家林易將於4月15日在華府演出。(星予經紀提供)
華裔鋼琴家林易將於4月15日在華府演出。(星予經紀提供)

榮獲2014年魯賓斯坦國際鋼琴大賽銀獎得主，也有「天籟音樂家」之稱的華裔鋼琴家林易(Steven Lin)，將於4月15日(周一)在華府舉辦鋼琴獨奏會，曲目包括蕭邦、貝多芬、孟德爾頌等作曲家的名曲。

林易近年在國際間展露頭角，除了表演與教學，也重新專注於梳理屬於自身的音樂觀，過去比較專注在音樂演奏，獲獎後在世界各地巡迴，生活中似乎只有彈鋼琴這件事，過去全球封閉的幾年因演出取消，林易表示有更多時間沉澱自我，拓展不一樣的興趣，開始學習從不同角度思考，現在更能夠以多元化觀點來與音樂對話，找到屬於自身與眾不同的鋼琴之音，這也讓他在跨界的領域當中看得更廣，擁有全新的視野。

「我的身分就是音樂家，不管做什麼事情都是從音樂開始！」林易表示，這是他不變的理念，他希望透過不同領域的跨界合作創造音樂的更多可能性，讓古典音樂與生活各個面向展現多元的創造思維，讓人們可以經由這些不一樣的展演，體會屬於音樂世界的美好。

林易4月15日受邀在華府Embassy Series鋼琴獨奏會演出，曲目包括：孟德爾頌「升F小調幻想曲作品28」、蕭邦「G小調第一敘事曲作品23」、德布西「月光」、貝多芬「C大調第21鋼琴奏鳴曲」、華德斯坦「作品53」等多首經典古典樂曲，將讓古典樂迷大飽耳福。

林易近期與國際行銷STARFiSH Agent星予經紀合作，從「多元觀點」出發，今年已在台北與長榮交響樂團合作舉辦了「浪漫&洗煉—林易與ESO」音樂會。 

4月15日在華府的演出地點為International Student House of Washington DC，晚6時30分入場，7時開始。售票資訊 : https://reurl.cc/E4d50k。

華裔鋼琴家林易將於4月15日在華府演出。(取自林易網站)
華裔鋼琴家林易將於4月15日在華府演出。(取自林易網站)
華裔鋼琴家林易將於4月15日在華府演出。(星予經紀提供)
華裔鋼琴家林易將於4月15日在華府演出。(星予經紀提供)

華府 古典樂 長榮

上一則

市府首推中文等多語言電單車安全宣導

下一則

台灣尼布恩合唱團 參加聯合國論壇

延伸閱讀

旅美鋼琴家林易 4月在華府演出

旅美鋼琴家林易 4月在華府演出
用古鋼琴演奏蕭邦音樂 華裔鋼琴家郭嘉駿覺得「與蕭邦一體」

用古鋼琴演奏蕭邦音樂 華裔鋼琴家郭嘉駿覺得「與蕭邦一體」
茱莉亞羅勃茲首跨界設計珠寶 印度風出乎意料

茱莉亞羅勃茲首跨界設計珠寶 印度風出乎意料
女力大爆發 華府新開業女老闆 增幅全美第3

女力大爆發 華府新開業女老闆 增幅全美第3

熱門新聞

見兇嫌拔槍後，地鐵上民眾紛紛低頭閃避。（取自X @JoyceMeetsWorld）

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

2024-03-15 15:04
法拉盛一名屋主遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

2024-03-19 17:47
程志（左一）於14日在皇后區高等法院出庭，目前受害者達到八人，程志的罪名也從50項增加到60項。(記者高雲兒／攝影)

又一受害人作證 華裔狼醫程志灌藥性侵案增至8女

2024-03-14 20:23
耗資80億元、為期數年的拉瓜地亞機場翻新計畫，去年全面啟動新設施，旅客滿意度也大大提升，拉瓜地亞機場擺脫惡名昭彰的臭名，獲得了同級機場評比第一名的肯定。（美聯社）

從墊底到第1… 拉瓜地亞機場改造成功 獲北美最佳機場

2024-03-13 11:42
居住在16大道交76街的華男日前入睡時遭人入室搶劫。(谷歌地圖)

睡夢中遭闖門搶匪壓制在床 布碌崙華男給2萬元保命

2024-03-14 20:38
華裔母子三人近日在放學時等紅綠燈，遭到三名戴面具的劫匪試圖搶劫。圖為警方在現場協助調查。(目擊者提供)

紐約法拉盛母子街頭遭搶 母抗拒扭打、跆拳道女教練助趕匪

2024-03-13 20:05

超人氣

更多 >
白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品
遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕
狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁
這4種人不用付社安稅

這4種人不用付社安稅
聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高