「天籟」華裔鋼琴家林易 4╱15華府演出

華裔鋼琴家林易將於4月15日在華府演出。(星予經紀提供)

榮獲2014年魯賓斯坦國際鋼琴大賽銀獎得主，也有「天籟音樂家」之稱的華裔鋼琴家林易(Steven Lin)，將於4月15日(周一)在華府 舉辦鋼琴獨奏會，曲目包括蕭邦、貝多芬、孟德爾頌等作曲家的名曲。

林易近年在國際間展露頭角，除了表演與教學，也重新專注於梳理屬於自身的音樂觀，過去比較專注在音樂演奏，獲獎後在世界各地巡迴，生活中似乎只有彈鋼琴這件事，過去全球封閉的幾年因演出取消，林易表示有更多時間沉澱自我，拓展不一樣的興趣，開始學習從不同角度思考，現在更能夠以多元化觀點來與音樂對話，找到屬於自身與眾不同的鋼琴之音，這也讓他在跨界的領域當中看得更廣，擁有全新的視野。

「我的身分就是音樂家，不管做什麼事情都是從音樂開始！」林易表示，這是他不變的理念，他希望透過不同領域的跨界合作創造音樂的更多可能性，讓古典音樂與生活各個面向展現多元的創造思維，讓人們可以經由這些不一樣的展演，體會屬於音樂世界的美好。

林易4月15日受邀在華府Embassy Series鋼琴獨奏會演出，曲目包括：孟德爾頌「升F小調幻想曲作品28」、蕭邦「G小調第一敘事曲作品23」、德布西「月光」、貝多芬「C大調第21鋼琴奏鳴曲」、華德斯坦「作品53」等多首經典古典樂 曲，將讓古典樂迷大飽耳福。

林易近期與國際行銷STARFiSH Agent星予經紀合作，從「多元觀點」出發，今年已在台北與長榮 交響樂團合作舉辦了「浪漫&洗煉—林易與ESO」音樂會。

4月15日在華府的演出地點為International Student House of Washington DC，晚6時30分入場，7時開始。售票資訊 : https://reurl.cc/E4d50k。