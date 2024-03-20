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紐約市微縮之肺 羅斯福島南端將打造曼哈頓療癒森林

記者范航瑜／紐約報導
該森林將位於羅斯福島南點公園的一塊閒置花壇上，該花壇由羅斯福島運營公司從城市租賃。(取自SUGi官網)
該森林將位於羅斯福島南點公園的一塊閒置花壇上，該花壇由羅斯福島運營公司從城市租賃。(取自SUGi官網)

紐約市將迎來首個城市內的迷你森林，名為「曼哈頓療癒森林」(Manhattan Healing Forest)，位於曼哈頓與皇后區中間的羅斯福島南端。這片森林將採用日式方法建造，涵蓋1000多種本土植物，儘管面積僅約2700平方呎，但預期將帶來顯著的生態效益。

紐約市將迎來首個城市內的迷你森林，名為「曼哈頓療癒森林」。(取自SUGi官網)
紐約市將迎來首個城市內的迷你森林，名為「曼哈頓療癒森林」。(取自SUGi官網)

該項目由全球植樹組織SUGi領頭建設，採用以日本植物學家宮脇昭(Akira Miyawaki)命名的「宮脇法」，旨在為城市環境中創造持久的生態系統。該方法將首先清理現有土地，再覆蓋一層堆肥和木屑，然後密集種植樹木和灌木，以促進植物的快速成長。

據悉，宮脇法建造的森林能在三年內自給自足，並在數十年內完全成熟。除了為紐約市民提供都市生活的喘息之地以外，這篇森林還有助於過濾空氣，為昆蟲和野生動物提供了棲息地。

SUGi計畫種植40餘種植物，包括白橡樹、維吉尼亞草莓、胡桃、紐約蕨和東方白松等...
SUGi計畫種植40餘種植物，包括白橡樹、維吉尼亞草莓、胡桃、紐約蕨和東方白松等。圖為白橡樹。(取自SUGi官網)

「曼哈頓療癒森林擁有多樣的動植物群落，為城市提供了一個微縮之肺，也為候鳥、蝴蝶和各種城市野生動物提供了棲息地，」SUGi在一份公告中說，「從松鼠、遊隼到紅尾鷹，這片森林充滿生命和活力，將是人類和野生動物共同的避風港。」

受宮脇法啟發的口袋森林已在歐洲、亞洲和南美的多個城市中出現。在美國，洛杉磯和麻州的劍橋也已建造了類似的森林。「曼哈頓療癒森林」是SUGi完成的第200個項目。該項目的費用由基金會承擔，成本約為每10平方呎200元。

SUGi計畫種植40餘種植物，包括白橡樹、維吉尼亞草莓、胡桃、紐約蕨和東方白松等。該森林將位於羅斯福島南點公園的一塊閒置花壇上，該花壇由羅斯福島運營公司從城市租賃。社區志願者預計將於4月6日開始植樹活動。

曼哈頓 紐約市 麻州

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