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約獨立漫畫節 2台灣漫畫家參與

記者許君達╱紐約報導
林倩羽在展會上為觀眾現場創作畫像。(紐文中心提供)
林倩羽在展會上為觀眾現場創作畫像。(紐文中心提供)

作為全球規模最大的獨立漫畫領域盛會之一，2024年度紐約「漫畫及卡通博物館藝術節」(MoCCA Arts Festival)3月中旬在曼哈頓舉行，參展的兩名台灣創作者林倩羽(Eli Lin，又名依萊)和劉盼妤(Pam-Pam Liu)日前在駐紐約台北文化中心分享了她們在開啟職業漫畫創作生涯後、首次在紐約辦展的心得。

林倩羽認為，美國人喜歡直截了當地表達自己的喜愛，這令她受到了極大的鼓勵。她表示，亞洲人因為文化傳統的影響，普遍羞澀，即使喜歡某些作品，也不習慣與創作者面對面交流心得與想法。而美國觀眾則正相反。

劉盼妤也表示，首次來美參展，觀眾的稱讚令她獲得了自信，而來自觀眾的反饋也讓她通過交流而有所收穫。美國人體現出的積極和正向的心態，也同時令她體會到了文化差異帶來的挑戰。

劉盼妤此次帶來的漫畫作品以「沒未來」為主題，以一種黑色幽默的形式「把我的不開心畫出來」。她介紹，這種表述方式在台灣能夠激發起很多讀者的共鳴，在歐洲展覽時，當地觀眾也能夠理解這其中的種種情緒。然而到了美國，這種情緒卻並不容易被觀眾把握到。劉盼妤說，她並非真的憤世嫉俗，但在面對美國觀眾時，她發現很難用英文去解釋自己作品中那樣一種既有「厭世」感的頹廢氣質、同時又不乏幽默地面對生活的複雜感覺。她回憶，展會期間令她印象最深刻的是一位年輕的美國女孩很認真地問她：你的作品有沒有以美好一些的結局收尾的呢？

林倩羽是台南人，她常在台南極富特色的街巷中漫遊，並把豐富的台南元素融入自己的作品中。除漫畫外，她還帶來了多種自己開發的周邊文創產品。在商業漫畫出版、以及社群平台經營有成後，她為自己積累起了一批讀者。而此前在法國的駐村經歷，也令她吸引到了一些來自全球各地的圈內人。

令她感覺最有趣的是，在紐約這樣一個國際化的舞台上，有不少從其他平台看過作品的人、或者在法國安古蘭漫畫節上相識的人都紛紛前來「認親」。「MoCCA把所有人都帶到這裡來了。」

兩名台灣創作者林倩羽和劉盼妤首次來紐約參加獨立漫畫界的盛會MoCCA藝術節。(記...
兩名台灣創作者林倩羽和劉盼妤首次來紐約參加獨立漫畫界的盛會MoCCA藝術節。(記者許君達╱攝影)

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