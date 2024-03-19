合唱教育改變偏鄉 台灣尼布恩論壇分享

去年在南韓 第12屆世界合唱大賽中榮獲金牌的台灣「尼布恩合唱團」，今天(19日)下午將在紐約聯合國 第68屆婦女地位委員會非政府組織周邊論壇(NGO CSW68)分享他們的故事；這個由牙醫博士陳俊志領導的合唱團，將和全世界展示「合唱教育」如何讓台灣原住民 孩子們的生命獲得轉變。

尼布恩合唱團成立於2009年，正值台灣莫拉克颱風之後的重建工作期間。陳俊志醫師受邀協助山上的孩童發展天賦，尤其是融入布農族的八部合音，初試啼聲，即連連獲獎。陳俊志除了擔任指揮，並於2015年成立了尼布恩牙醫診所(NIBUN尼布恩是布農族牙齒之意)，提供免費課輔。他們的奉獻促成多位學生進入高雄醫學大學，並在部落中建立了深厚的音樂和教育聯繫。

此次的國際論壇由台灣雲彩夜光關懷協會以及美國Weruche Inspires International共同籌辦，主題為「打破障礙：透過表演藝術教育和故事分享賦予兒童力量」，特別邀請尼布恩合唱團分享在台灣偏鄉的實際案例；此外，來自法國的What Dance Can Do將分享如何用舞蹈幫助貧窮兒童。

論壇將於美東時間19日下午2時30分，在紐約 The Salvation Army International Social Justice Commission Auditorium舉行，可免費參加。

論壇相關資訊，請查看網站：https://www.eventbrite.com/e/861939372867以及https://fb.me/e/5igGK0G4V。

有意參加者也可聯絡雲彩夜光關懷協會理事曾靖淳(Ann Tseng)，手機：(828)723-1238，電郵：[email protected]