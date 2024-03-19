紀念華裔作曲宗師 周文中百年誕辰音樂會3／21登場

周文中作為上世紀首位贏得國際聲譽的華人作曲家，於1946年赴美國求學。（主辦方提供）

哥倫比亞大學 （Columbia University）將於21日（周四）舉行紀念周文中百年誕辰音樂會，以回顧這位華人 作曲家為美國古典音樂屆帶來的重要貢獻。

為紀念周文中對美國音樂屆的影響、對美國及亞洲交流合作的傑出貢獻，哥倫比亞大學將於21日晚上7時30分，於該校米勒劇院（Miller Theatre）舉行音樂會。

屆時，紐約知名的Continuum樂團，將展示周文中融合東方與西方風格、技巧與理念，以及其創作的多首佳作，其中包括曾在美國樂壇擁有高知名度的「商調」。

哥倫比亞大學藝術學院發表聲明稱，周文中作為上世紀首位贏得國際聲譽的華人作曲家，於1946年赴美國求學，師從國際知名現代作曲家瓦雷兹（Edgard Varèse）。他自1964年至1991年在哥倫比亞大學任教，致力於發展該校作曲課程，也推動了美國音樂屆與亞洲國家的交流合作。

1978年，周文中創辦美中藝術交流中心，與來自東亞及東南亞的專家與機構合作，共創日本札幌太平洋音樂節、中國古典音樂文化保護發展項目等。

此外，周文中也致力於輔助亞洲新生代音樂青年赴美留學，包括奧斯卡獎 （Oscars）得主譚盾、普利策獎（The Pulitzer Prize）得主周龍、古根海姆獎（Guggenheim Fellowship）得主陳怡、麥克阿瑟天才獎（MacArthur Fellows Program）得主盛宗亮等。