尼布恩合唱團紐約巡演 展現台灣多元音樂

來自台灣高雄的尼布恩合唱團，17日在皇后區法拉盛紐約台灣會館舉辦美東巡迴音樂會，演奏了不少如「外婆的澎湖灣」等台灣特色歌曲，受到台灣僑胞熱烈歡迎。(記者高雲兒／攝影)

來自台灣高雄的尼布恩合唱團，17日在位於皇后區法拉盛 的紐約台灣會館舉辦美東巡迴音樂會，此次音樂會演奏了不少如「外婆的澎湖灣」等台灣特色歌曲，受到台灣僑胞的熱烈歡迎；據悉，在該場演出後，尼布恩合唱團還將於18日至康乃爾大學進行文化交流演出，20日參與與紐約慈濟大愛人文中心合作舉辦的國際難民音樂分享會，展示台灣音樂文化的多樣性，並促進國際文化交流。

紐約華僑文教中心主任陳永豐說，本次活動由台灣會館、佛教慈濟基金會紐約分會、大紐約客家會、北美洲台灣婦女會紐約分會、大紐約台灣同鄉會和紐約台灣青商會共同主辦，「希望透過此次活動，讓尼布恩合唱團和台灣僑胞有進一步的交流」。

成立於2017年的尼布恩合唱團，隸屬於高雄市尼布恩人文教育關懷協會，關懷協會的創會及理事長為高雄醫學大學口腔衛生學系教授黃純德，他畢生致力於偏遠山區、身心障礙、弱勢族群，希望集結更多社會力量為偏遠山區人文教育關懷盡一份心力。

而合唱團也是人文教育的一部分，據指揮陳俊志介紹，「尼布恩」取自布農語「牙齒」之意，成員來自高雄六龜、寶來、桃源地區喜愛合唱之青少年。