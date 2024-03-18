我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公民在海外賭博也違法 公安部開放舉報平台

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

尼布恩合唱團紐約巡演 展現台灣多元音樂

記者高雲兒／紐約報導
來自台灣高雄的尼布恩合唱團，17日在皇后區法拉盛紐約台灣會館舉辦美東巡迴音樂會，演奏了不少如「外婆的澎湖灣」等台灣特色歌曲，受到台灣僑胞熱烈歡迎。(記者高雲兒／攝影)
來自台灣高雄的尼布恩合唱團，17日在皇后區法拉盛紐約台灣會館舉辦美東巡迴音樂會，演奏了不少如「外婆的澎湖灣」等台灣特色歌曲，受到台灣僑胞熱烈歡迎。(記者高雲兒／攝影)

來自台灣高雄的尼布恩合唱團，17日在位於皇后區法拉盛的紐約台灣會館舉辦美東巡迴音樂會，此次音樂會演奏了不少如「外婆的澎湖灣」等台灣特色歌曲，受到台灣僑胞的熱烈歡迎；據悉，在該場演出後，尼布恩合唱團還將於18日至康乃爾大學進行文化交流演出，20日參與與紐約慈濟大愛人文中心合作舉辦的國際難民音樂分享會，展示台灣音樂文化的多樣性，並促進國際文化交流。

紐約華僑文教中心主任陳永豐說，本次活動由台灣會館、佛教慈濟基金會紐約分會、大紐約客家會、北美洲台灣婦女會紐約分會、大紐約台灣同鄉會和紐約台灣青商會共同主辦，「希望透過此次活動，讓尼布恩合唱團和台灣僑胞有進一步的交流」。

成立於2017年的尼布恩合唱團，隸屬於高雄市尼布恩人文教育關懷協會，關懷協會的創會及理事長為高雄醫學大學口腔衛生學系教授黃純德，他畢生致力於偏遠山區、身心障礙、弱勢族群，希望集結更多社會力量為偏遠山區人文教育關懷盡一份心力。

而合唱團也是人文教育的一部分，據指揮陳俊志介紹，「尼布恩」取自布農語「牙齒」之意，成員來自高雄六龜、寶來、桃源地區喜愛合唱之青少年。

陳俊志說，這是尼布恩合唱團第一次來紐約，除了展現台灣的多元民族音樂，也希望藉由音樂的連結，讓在地青年聚焦故鄉，回饋鄉里，並將在地特色，如原住民、閩南、客家、及台灣新住民音樂，採集保存並重新編曲演繹，在文化保存上盡一份心力。

指揮陳俊志介紹，這是尼布恩合唱團第一次來紐約，除了展現台灣多元民族音樂，也希望藉...
指揮陳俊志介紹，這是尼布恩合唱團第一次來紐約，除了展現台灣多元民族音樂，也希望藉由音樂的連結，讓在地青年聚焦故鄉，回饋鄉里。(主辦方提供)
紐約華僑文教中心主任陳永豐說，本次活動由台灣會館、佛教慈濟基金會紐約分會、大紐約...
紐約華僑文教中心主任陳永豐說，本次活動由台灣會館、佛教慈濟基金會紐約分會、大紐約客家會、北美洲台灣婦女會紐約分會、大紐約台灣同鄉會和紐約台灣青商會共同主辦，「希望透過此次活動，讓尼布恩合唱團和台灣僑胞有進一步的交流」。(記者高雲兒／攝影)
指揮陳俊志介紹，這是尼布恩合唱團第一次來紐約，除了展現台灣的多元民族音樂，也希望...
指揮陳俊志介紹，這是尼布恩合唱團第一次來紐約，除了展現台灣的多元民族音樂，也希望藉由音樂的連結，讓在地青年聚焦故鄉，回饋鄉里。(主辦方提供)
來自台灣高雄的尼布恩合唱團，於17日在位於皇后區法拉盛的紐約台灣會館舉辦美東巡迴...
來自台灣高雄的尼布恩合唱團，於17日在位於皇后區法拉盛的紐約台灣會館舉辦美東巡迴音樂會，此次音樂會演奏了不少如「外婆的澎湖灣」等台灣特色歌曲，等等，受到台灣僑胞的熱烈歡迎。(主辦方提供)

原住民 法拉盛 皇后區

上一則

寇頓生日籌款晚會 華人支持競選連任

下一則

紐約兒童服務開支面臨削減 家長聯名反對

延伸閱讀

紐約男自家養鱷魚34年 放泳池任人摸…遭警方帶走

紐約男自家養鱷魚34年 放泳池任人摸…遭警方帶走
59歲華人跑者「拒絕做油膩男」從東京到紐約兩周參加三場賽事

59歲華人跑者「拒絕做油膩男」從東京到紐約兩周參加三場賽事
漢堡王成毒販營業據點 紐約居民憤而提告1500萬元

漢堡王成毒販營業據點 紐約居民憤而提告1500萬元
大紐約台灣同鄉會55周年慶 跨三代

大紐約台灣同鄉會55周年慶 跨三代

熱門新聞

見兇嫌拔槍後，地鐵上民眾紛紛低頭閃避。（取自X @JoyceMeetsWorld）

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

2024-03-15 15:04
程志（左一）於14日在皇后區高等法院出庭，目前受害者達到八人，程志的罪名也從50項增加到60項。(記者高雲兒／攝影)

又一受害人作證 華裔狼醫程志灌藥性侵案增至8女

2024-03-14 20:23
耗資80億元、為期數年的拉瓜地亞機場翻新計畫，去年全面啟動新設施，旅客滿意度也大大提升，拉瓜地亞機場擺脫惡名昭彰的臭名，獲得了同級機場評比第一名的肯定。（美聯社）

從墊底到第1… 拉瓜地亞機場改造成功 獲北美最佳機場

2024-03-13 11:42
居住在16大道交76街的華男日前入睡時遭人入室搶劫。(谷歌地圖)

睡夢中遭闖門搶匪壓制在床 布碌崙華男給2萬元保命

2024-03-14 20:38
華裔母子三人近日在放學時等紅綠燈，遭到三名戴面具的劫匪試圖搶劫。圖為警方在現場協助調查。(目擊者提供)

紐約法拉盛母子街頭遭搶 母抗拒扭打、跆拳道女教練助趕匪

2024-03-13 20:05
華裔母子三人近日在放學時等紅綠燈，遭到三名戴面具的劫匪試圖搶劫。圖為警方在現場協助調查。(目擊者提供)

法拉盛母接2兒下課街頭遭搶 跆拳道女教練相助趕匪

2024-03-14 02:30

超人氣

更多 >
3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」
首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?
美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事