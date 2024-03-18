布碌崙戴克高地圖書館 3/23介紹中文作家卜秋靜

布碌崙戴克高地圖書館23日將介紹作者卜秋靜。(主辦方提供)

布碌崙 (布魯克林)戴克高地(Dyker Heights)圖書館 對話紐約中文作家系列之四將於23日舉行，活動將邀請華裔 TED演講人和作者卜秋靜介紹她的新書「讀書，推遲妥協那天的到來」，並講述她的人生故事。

戴克高地圖書館館長傅永樂介紹，圖書館去年6月與北美中文作家協會舉辦了對話紐約中文作家活動，該協會在紐約的四位理事和部分會員參加了那次活動。戴克高地圖書館當時展出了該協會已出版的書籍，參加活動的協會成員也帶去了各自的作品，並與讀者交流，介紹各自的創作心得，並談及紐約的生活對各自的影響。

圖書館23日的活動是對話紐約中文作家的第四個系列活動，這次活動的主角是卜秋靜。卜秋靜的TED演講「書籍如何成為心靈解藥」已經獲得了超過650萬次點擊。她將在活動中向讀者介紹她的新書「讀書，推遲妥協那天的到來」，分享她的追夢之路、寫書和讀書的神奇力量，講述一個普通人如何超越命運，在人生如戲的紐約脫胎換骨。

湘妹子卜秋靜兒時夢想成為黃梅戲演員，從南京大學中文系畢業後，她在深圳開啟職業生涯。她到美國後曾多年從事電腦程式設計，獲得諮詢系統工商管理和新聞傳播學博士，最後意外登上TED舞台。

卜秋靜說，她人生經歷多次波折，無論應對中國虎媽、專業選擇、美國留學還是媒體打拚，她都會從書中找到某種答案，讓自己的人生在推遲妥協的過程中走下去。