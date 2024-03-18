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鄰近華埠漢堡王淪毒窟 挨告

記者范航瑜／紐約報導
由於犯罪和遊民問題日益凸顯，連零售巨頭Westfield也即將放棄附近的富爾頓街中心的租約。(記者范航瑜／攝影)
由於犯罪和遊民問題日益凸顯，連零售巨頭Westfield也即將放棄附近的富爾頓街中心的租約。(記者范航瑜／攝影)

據紐約郵報(New York Post)17日獨家報導，富爾頓街(Fulton Street)一居民日前向一家「漢堡王」(Burger King)餐廳提告求償1500萬元，稱這家餐廳縱容毒販交易，已淪為影響社區安全的「毒窟」。該餐廳距曼哈頓華埠僅幾個街區之遙。

法庭文件顯示，這家位於富爾頓街106號的漢堡王，已成為「職業毒品販子」的老巢。69歲的考夫曼表示，儘管警方盡力驅趕這些毒販，但由於保釋制度改革的原因，最終都未能奏效。「每次警察逮捕幾個人，但不到一天這些人就放出來了。」自2023年1月1日起，與該餐廳相關的911報案電話已累計達143次。

「每晚都有瘋子在大喊大叫，這個街區就像是紐約市的垃圾桶，」考夫曼說。由於犯罪和遊民問題日益凸顯，連零售巨頭Westfield也即將放棄附近的富爾頓街中心(Fulton Street Center)的租約。

該餐廳老闆蘇丹扎達(Lalmir Sultanzada)是一名來自阿富汗的移民，在紐約市和長島擁有多家快餐連鎖店。蘇丹扎達表示，安保成本過高，這件事是警方的責任，「我不賣毒品。如果我要閉店，誰來負責我的損失？」

儘管該餐廳距離曼哈頓華埠僅幾個街區，但據華埠居民陳太太觀察，華埠的餐廳基本不存在毒販問題。她提到包釐街(Bowery)上曾經有一家麥當勞，但由於華人顧客偏好中餐，這家店長期門庭冷落，最終關門倒閉。

陳太太認為，華埠的餐館與快餐店不同，通常擁有較多服務員。他們會更加關注店內環境和安全等問題，一遇到可疑人員立即會趕出店外甚至報警。相比之下，快餐店多採用自助模式，往往吸引遊民和毒販聚集，店員也無暇顧及，以至於這些餐廳很容易淪為毒品交易場所。

這家位於富爾頓街106號的漢堡王，已成為「職業毒品販子」的老巢。(記者范航瑜／攝...
這家位於富爾頓街106號的漢堡王，已成為「職業毒品販子」的老巢。(記者范航瑜／攝影)

華埠 毒品 漢堡王

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