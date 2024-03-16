憂治安 持槍許可申請翻倍 華人也增多

持槍申請去年成倍增長，其中華人也在增多。(華埠射擊會提供)

在總體犯罪率仍未下降至新冠疫情 前水平，以及傷人事件頻發的背景之下，市警(NYPD)最新數據顯示，持槍許可申請數量超過一倍增長；同時，華人 槍械團體也表示，有意擁槍的華人在不斷增長，原因為不斷惡化的治安情況。

儘管市警當前面臨訴訟指其審查持槍申請所需時間過長，且最高法院2022年裁定紐約槍枝許可制度過於嚴格，但最新紀錄顯示，申請在家中和戶外持槍的市民增加有一倍以上。

根據統計，市警在去年收到1萬3369份在家中擁有手槍或步槍的申請，在當局2022年所收到申請數量基礎上增加80%，且接近2019年收到申請量的三倍。同時，隱蔽攜帶槍枝申請從2019年的258份增加至2023年的6751份。另外，僅在今年前兩個月提交的隱蔽攜帶申請，數量已超過2019年、2020年和2021年總和。

有武器商店業者表示，已在今年發現顧客購買槍枝和報名參加隱蔽攜帶許可課程的人數大幅增加，因其在大量且頻繁的惡性案件發生後期望保護自身，如日前的地鐵 職員被割頸。

數據顯示，全國槍枝銷售量在疫情期間快速增長，但聯邦調查局(FBI)的槍枝銷售背景檢查自2020年達到峰值以來，次數出現逐年下降。有律師分析說，持槍申請增長原因為最高法院已推翻州內舊有法律，但紐約槍枝法律仍面臨法律挑戰和頻繁修改，呼籲持牌人士保持關注。

紐約華埠射擊技術研究會(PCGC)會長蔡韋儀表示，華人在近年來有意和已經申請持槍許可的數量也有升高，原因為市內治安不斷惡化和仇恨犯罪有所上升，使得更多人認為有必要學習自衛和保持警惕。

她說，已觀察到愈發多人報名學習持槍申請的要求，但也呼籲大眾牢記持槍不僅是權利也是責任，過程包含嚴格的背景檢查和訓練要求。