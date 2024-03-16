我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

餐廳拒供免費食物 遊民縱火燒車「謀殺」經理

庫克瞞中國銷量？蘋果被控欺騙投資人 要賠4.9億

憂治安 持槍許可申請翻倍 華人也增多

記者劉梓祁／紐約報導
持槍申請去年成倍增長，其中華人也在增多。(華埠射擊會提供)
持槍申請去年成倍增長，其中華人也在增多。(華埠射擊會提供)

在總體犯罪率仍未下降至新冠疫情前水平，以及傷人事件頻發的背景之下，市警(NYPD)最新數據顯示，持槍許可申請數量超過一倍增長；同時，華人槍械團體也表示，有意擁槍的華人在不斷增長，原因為不斷惡化的治安情況。

儘管市警當前面臨訴訟指其審查持槍申請所需時間過長，且最高法院2022年裁定紐約槍枝許可制度過於嚴格，但最新紀錄顯示，申請在家中和戶外持槍的市民增加有一倍以上。

根據統計，市警在去年收到1萬3369份在家中擁有手槍或步槍的申請，在當局2022年所收到申請數量基礎上增加80%，且接近2019年收到申請量的三倍。同時，隱蔽攜帶槍枝申請從2019年的258份增加至2023年的6751份。另外，僅在今年前兩個月提交的隱蔽攜帶申請，數量已超過2019年、2020年和2021年總和。

有武器商店業者表示，已在今年發現顧客購買槍枝和報名參加隱蔽攜帶許可課程的人數大幅增加，因其在大量且頻繁的惡性案件發生後期望保護自身，如日前的地鐵職員被割頸。

數據顯示，全國槍枝銷售量在疫情期間快速增長，但聯邦調查局(FBI)的槍枝銷售背景檢查自2020年達到峰值以來，次數出現逐年下降。有律師分析說，持槍申請增長原因為最高法院已推翻州內舊有法律，但紐約槍枝法律仍面臨法律挑戰和頻繁修改，呼籲持牌人士保持關注。

紐約華埠射擊技術研究會(PCGC)會長蔡韋儀表示，華人在近年來有意和已經申請持槍許可的數量也有升高，原因為市內治安不斷惡化和仇恨犯罪有所上升，使得更多人認為有必要學習自衛和保持警惕。

她說，已觀察到愈發多人報名學習持槍申請的要求，但也呼籲大眾牢記持槍不僅是權利也是責任，過程包含嚴格的背景檢查和訓練要求。

華人 疫情 地鐵

上一則

華裔足療店未付加班費 判賠20萬元

下一則

貝賽華人車窗被砸 疑遭空氣槍射擊

延伸閱讀

最高法院裁定：公職人員「拉黑」批評者 可被起訴

最高法院裁定：公職人員「拉黑」批評者 可被起訴
為母持槍狩獵遭判刑獲特赦 布農族人纏訟11年無罪確定

為母持槍狩獵遭判刑獲特赦 布農族人纏訟11年無罪確定
持槍狩獵終於獲判無罪 王光祿：原住民文化可傳承

持槍狩獵終於獲判無罪 王光祿：原住民文化可傳承
佯裝亞馬遜送貨員 劫匪持槍威脅紐約屋主 入室搶劫

佯裝亞馬遜送貨員 劫匪持槍威脅紐約屋主 入室搶劫

熱門新聞

見兇嫌拔槍後，地鐵上民眾紛紛低頭閃避。（取自X @JoyceMeetsWorld）

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

2024-03-15 15:04
女子9日早在曼哈頓富爾頓街地鐵站遭男友家暴，被推下月台令雙腳被輾斷。(取自MTA)

紐約地鐵站家暴 她被男友推下月台 雙腳被列車撞斷

2024-03-09 20:56
愛因斯坦醫學院董事會主席高特斯曼。(取自愛因斯坦醫學院官網)

捐10億給紐約這所醫學院 富豪遺孀背後故事曝光

2024-03-09 19:37
程志（左一）於14日在皇后區高等法院出庭，目前受害者達到八人，程志的罪名也從50項增加到60項。(記者高雲兒／攝影)

又一受害人作證 華裔狼醫程志灌藥性侵案增至8女

2024-03-14 20:23
耗資80億元、為期數年的拉瓜地亞機場翻新計畫，去年全面啟動新設施，旅客滿意度也大大提升，拉瓜地亞機場擺脫惡名昭彰的臭名，獲得了同級機場評比第一名的肯定。（美聯社）

從墊底到第1… 拉瓜地亞機場改造成功 獲北美最佳機場

2024-03-13 11:42
居住在16大道交76街的華男日前入睡時遭人入室搶劫。(谷歌地圖)

睡夢中遭闖門搶匪壓制在床 布碌崙華男給2萬元保命

2024-03-14 20:38

超人氣

更多 >
不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購

不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購
你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒
地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪
房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價

房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價
退休住郵輪1年 比住這10州便宜

退休住郵輪1年 比住這10州便宜