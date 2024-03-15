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紐約市人口年減7.8萬 官員不認同

記者許君達╱紐約報導
人口普查數據顯示紐約市2023年人口繼續下滑，但市府官員認為該調查並未納入湧入城市的數萬無證客。(記者許君達╱攝影)
人口普查數據顯示紐約市2023年人口繼續下滑，但市府官員認為該調查並未納入湧入城市的數萬無證客。(記者許君達╱攝影)

最新公布的人口普查數字顯示，紐約市2023年的人口減少了7萬8000，最新的人口總數縮減到了826萬，而在五個區中，只有曼哈頓出現了極為微量的人口增長。不過，紐約市的官員則稱這項數據沒有納入一年中進入紐約的數萬名無證客，否則，紐約市的人口已經恢復到了疫情前的水平。

數據顯示，布碌崙(布魯克林)2023年減少人口最多，達到2萬8000人，皇后區減少2萬6000人，而布朗士的減少數字為2萬5000人；其中布朗士的降幅最多，達到1.5%。

曼哈頓的人口則微漲3000人，為連續第二年人口增長，但與2020年疫情前的高峰相比，還是少了近10萬人。

數據還顯示，從2021年到2023年，紐約州的人口流失情況領先全美，而在紐約州2023年減少的10萬2000人中，紐約市的流失數量占據了四分之三。

對此紐約市的官員反駁；市規畫局(Department of City Planning)發言人柏科維茨(Casey Berkovitz)表示，該數字未納入新湧入的無證客。

自2022年春季無證客危機爆發以來，已有超過18萬人進入紐約市，柏科維茨說，當前的人口普查數據至少忽視了5萬名無證客，如果將無證客納入，紐約市的人口已經恢復到了疫情前的水平。

有人口統計專家認為，紐約市的人口總數在受到疫情衝擊後已經趨於穩定，且有跡象表明長期的穩定增長會在未來數年內恢復。

紐約市 無證客 疫情

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