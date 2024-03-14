曼哈頓地檢年度報告 涉槍與仇恨犯罪起訴增

根據曼哈頓地區檢察官白艾榮發布的年度報告，2023年曼哈頓地區的整體犯罪率下降，但涉槍犯罪和仇恨犯罪的情況仍不容樂觀。(白艾榮辦公室提供)

曼哈頓 地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)13日發布了年度報告，報告指，2023年曼哈頓的整體犯罪數量有所下降，此前與製販槍枝有關犯罪數量已達歷史高位，去年又再度增加，而仇恨犯罪 也比2022年度再增。

報告顯示，2023年曼哈頓的總體犯罪指數下降5%。當年共發生發生謀殺案68起，比上一年略有下降，但與2021年的90起相比，下降了38%。而槍擊案件則連續三年有顯著下降，從2021年的250起降到2023年的154起，降幅達24%。此外，強暴案和入室盜竊案也分別較上年減少了28%和23%，搶劫案減少的數量較少，為8%。

值得注意的是，雖然槍擊案件的報告數量減少，但2023年檢方提起訴訟的非法持有或銷售槍枝案件卻創下近幾年來的新高，達到593件，比2022年的590件略有增加，但與疫情前的2018和2019年相比，則增加了一倍有餘。

此外，2023年發生在曼哈頓的仇恨犯罪並未隨著疫情的消散而減少，反而達到了歷史最高水平。數據顯示，2023年發生114起仇恨犯罪案件，相比之下，2022年為92起、2021年為81起。白艾榮介紹，2023年地檢偵辦的重點案件中包括對殺害華人馬耀泮的兇手的起訴，該名兇手最終被判監22年。

白艾榮在報告中還介紹了2023年的多項工作重點，包括發起旨在早期干預和幫扶精神疾患的「鄰里領航員」(Neighborhood Navigator)計畫、打擊「幽靈槍」、非法大麻、零售業竊盜、保護工人和租戶、追回外國文物以及加強檢調和起訴腐敗等「白領犯罪」行為等，除打擊犯罪外，地檢辦公室還積極投入包括犯罪受害者關懷和青年教育投資等方面的社區事務。