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中領館服務進社區 提供便民證件辦理

記者鄭怡嫣／紐約報導
中國駐紐約總領事館「2024領事服務進社區」系列活動12日正式啟動，首場辦證也於當日在法拉盛大帝國老人中心舉辦。(記者鄭怡嫣／攝影)
中國駐紐約總領事館「2024領事服務進社區」系列活動12日正式啟動，首場辦證也於當日在法拉盛大帝國老人中心舉辦。(記者鄭怡嫣／攝影)

中國駐紐約總領事館「2024領事服務進社區」系列活動12日正式啟動，旨在將領事服務帶入華人社區，為更多僑胞提供相關證件辦理及便民服務。首場辦證也於當日在皇后區法拉盛大帝國老人中心舉辦，服務逾350民眾，美東地區十州百餘家僑團代表在現場或線上參與，也已有30多家僑團提出共同舉辦該系列活動。

總領事黃屏表示，今年的兩會剛剛落幕，外交部長王毅強調，外交為民只有進行時，沒有完成時，「領事服務進社區」即是紐約中領館踐行外交為民、讓人民滿意的具體實踐。在2023年，「領事服務進社區」創下歷年新高，共計舉辦23場活動，辦理了2000多份證件，回答上萬諮詢，實現十州全覆蓋，也推出了一系列的簽證便利政策。

今年3月底開始，美中雙方航空公司往返兩國之間的航班，將增加至100班次，在繼續商談並推動更多航班加快恢復的同時，也將全力開展「領事服務進社區」的服務，方便更多來往的僑胞辦證，便利美中的往來，並再次實現十州全覆蓋。

此次活動承辦方、北京同鄉會會長張寶利表示，作為成人日間護理協會的負責人，他從事老人服務工作己近20年，服務紐約地區近2萬老人，這些老人的平均年齡都在80歲上下，都有不同程度的疾病、語言不通、出行不易等問題，深感辦證的困難，但自從紐約中領館開啟了領事進社區的服務，老人們奔走相告都解決了這一難題。

今年，中領館又在社區開啟了辦理60歲以上護照和孩童旅行簽證的服務，進一步加強了服務的廣度和深度，體現總領館及僑民所及，想僑民所想，代表民眾們向中領館表示感謝，希望這樣的服務能夠長期延續，也將積極配合領僑處的工作，共同將領事服務進社區的工作開辦得更好。

當日活動由副總領事吳曉明主持，領僑處副主任殷明俊、領事蘇行、李啟航在現場解答民眾關心的領事證件問題。殷明俊表示，今(13)日及14日(周四)，還將在布碌崙(布魯克林)8大道、曼哈頓華埠舉辦兩場領事服務進社區的活動，之後則將根據僑胞的需求來統籌更多辦證活動，活動的時間和地點，將提前通過中領館網站及微信公眾號發布，也歡迎各位僑領及時溝通，提出民眾需要辦證的實際需求，以便更好地安排後續活動。

中國駐紐約總領事館「2024領事服務進社區」系列活動12日正式啟動，首場辦證也於...
中國駐紐約總領事館「2024領事服務進社區」系列活動12日正式啟動，首場辦證也於當日在法拉盛大帝國老人中心舉辦。(記者鄭怡嫣／攝影)
中國駐紐約總領事館「2024領事服務進社區」系列活動12日正式啟動，首場辦證也於...
中國駐紐約總領事館「2024領事服務進社區」系列活動12日正式啟動，首場辦證也於當日在法拉盛大帝國老人中心舉辦。(記者鄭怡嫣／攝影)

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