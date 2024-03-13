紐約女性畫展探索多元創造力 陸偉慧「八聖徒」靈感來自八仙故事

現場還有版畫家和雕塑家與藝術愛好者進行交流，感受女性藝術家的創作力量。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約女性藝術家日前在皇后學院(Queens College)藝術中心舉辦「創造中的女性」(Femina Creativa)繪畫作品展覽。展覽涵蓋油畫、版畫、雕塑、插畫等作品，旨在展現女性藝術家多元化的創造力，並彰顯女性在當代藝術世界中的關鍵地位和創造性的貢獻。

展覽聚集來自紐約市 各個地區23位女性藝術家的作品。華人 藝術家陸偉慧的作品「八聖徒」(The Eight Saints)，是她通過中國神話探討政治議題系列中的一環。面對與家中長輩在政治觀點上的分歧，她選擇用童年聽聞的民間故事和神話形象來彌合這一代溝。

陸偉慧的創作靈感來源於道教的八仙故事，展現他們攜帶象徵前世經歷的物品穿海而過的形象。這些人物事實上也代表了殘疾、非二元性別認同，以及不同年齡的女性，「身分認同的包容與多樣性不只是現代或西方的理念，它們同樣是中華傳統中長久以來的核心價值，」她說。

畫作「Sway」，則由華人藝術家王玉環採用油畫棒、樹枝、紙、線和丙烯顏料手工縫製而成。她介紹，她透過重複的形狀創造出一幅複雜的畫面，使得它看起來像是抽象的鳥翼或是可見的風，在空間中移動或飛翔，「創作時有許多打破常規的嘗試，例如畫上枝條與絲綢，代表者著美麗的心靈，在能量場中舞動」，她說，從而讓人們思考生存的自然環境和從外界感受到的挫折。

韓裔 藝術家Hyo Jeong Nam的作品展現的是一個巨大的環形圖案，她通過觀察呼吸的流動，將其運動捕捉在畫中。她表示這種呼吸的起伏，構成了生命的律動，「生命中的重複節奏塑造了我們的存在方式。」