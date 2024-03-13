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華康會免費派發蔬果 鼓勵華人登記成為選民

記者顏潔恩／紐約報導
高應達(左二)、謝曉瓊(左三)擔任義工幫忙派發蔬果。(記者顏潔恩 / 攝影)
高應達(左二)、謝曉瓊(左三)擔任義工幫忙派發蔬果。(記者顏潔恩 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會日前在班森賀會所舉辦有機蔬果派送活動，參選第49區州眾議會男性和女性選區領袖的華裔高應達(Tony Ying Ko)、謝曉瓊(Joyce Xie)也到場服務，向大眾介紹自己之餘，也幫助民眾登記成為選民，提高華裔投票力量。

當日上午時分，華康會位於班森賀86街的會所前已見上百民眾大排長龍，領取新鮮的水果和蔬菜；華康會會長陳麗娜表示，該會每月定期兩次在會所前派發蔬果，且又恰逢婦女節，希望通過這些小小的心意，幫助更多為生計和家庭忙碌的婦女們。

另一方面，此前已宣布參選地區領袖(district leader)的高應達、謝曉瓊也擔任當日的義工，幫忙將蔬果放進環保袋派給民眾，同時也在現場展開選民登記工作，他們呼籲更多華人出來投票，積極參政議政，提高華人的政治影響力。

目前擔任市警總局社區聯絡員(NYPD community advocate)的高應達表示，對於能服務大眾感到興奮，希望藉由本身的力量，使社區發展得更好；這也是他出來參選地區領袖這個義務性職位的初衷，相信可以更好、更廣泛地幫助更多有需要的人。

謝曉瓊則是目前布碌崙第20學區委員之一，她提到在投票站擔任中文翻譯工作人員多年，見證華裔選民數量的增加，她也鼓勵會說中文的民眾申請成為工作人員；該職位的平均日薪在250元左右，有興趣者，可搜尋其微信號JOYCEXIE117取得聯繫。

投票 華人 華裔

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