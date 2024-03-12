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福州壺江聯誼會20周年 新職員上任

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
美國福州壺江聯誼會成立20周年暨第8屆新職員就職慶典晚會日前在法拉盛登場。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
美國福州壺江聯誼會成立20周年暨第8屆新職員就職慶典晚會日前在法拉盛登場。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

美國福州壺江聯誼會成立20周年暨第8屆新職員就職慶典晚會，日前在法拉盛登場。主席張元鋒、執行主席李乃輝等職員，在中國駐紐約總領館領事邢玉臨和800多名福建籍鄉親的見證下正式就職，表示將繼續為鄉親服務，為華人爭取合法權益。

名譽主席卓禮忠介紹，壺江聯誼會自2005年成立，致力服務鄉親、團結梅花依妗依舅各兄弟社團，弘揚中華民族的優良傳統、廣纳青年才俊。他期待在張元鋒和李乃輝的帶領下，會務蒸蒸日上。

主席張元豐表示，聯誼會目前會員4000多人，遍布全美。他很榮幸被推選為第八屆主席，深感任重而道遠。他承諾廣納大家的良好建議，凝聚鄉親的智慧和力量，做好會務工作，始終秉承著愛國愛鄉的創會宗旨與理念，發揮橋梁和紐帶作用，努力服務僑胞，積極幫助新移民融入美國主流社會，支持華人參政議政，為華人爭取合法權益。

執行主席李乃輝表示，他將帶領同仁繼續發揚聯誼會的優良傳統，為鄉親提供更好的服務。名譽主席劉永佺、陳善建、陳雲端，第一常務副主席倪書越和常務副主席陳善灼等人與鄉親歡聚一堂。友好僑團包括美國福建會館、美國福建僑聯總會等贈送牌匾祝賀。

華人 雲端 法拉盛

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